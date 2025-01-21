Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о приостановке программ помощи другим государства на 90 дней, передает Reuters. За это время, по данным AP, будет проверено соответствует ли выделение помощи политическим целям новой администрации.

В указе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям» и «служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

Трамп подчеркнул, что «никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов».

При этом пока не ясно, на какой объем помощи изначально повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже выделено Конгрессом и подлежит расходованию, если еще не израсходовано.

Согласно данным AP, иностранная помощь от США обычно составляет около 1% бюджета страны, за исключением отдельных случаев — в частности, предоставления оружия Украины. 9 января Госдеп сообщил, что с начала боевых действий на Украине было выделено около $66 млрд. Кроме того США оказали помощь Израилю ($3,3 млрд в год), Египту ($1,5 млрд в год), а также Иордании ($1,7 млрд в год).

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

Отвечая на вопрос о сохранении антироссийских санкций, Трамп заявил, что «больше предпочитает тарифы».

Накануне президент США также говорил о намерении завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. По словам Трампа, одним из ключевых приоритетов его администрации станет развитие национальной обороны США. Кроме того, глава государства планирует поручить военным начать производство и развертывание системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории государства.