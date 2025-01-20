Избранный президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне заявил о намерении завершить конфликт на Украине, а также предотвратить третью мировую войну.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — сказал Трамп.

Избранный президент не стал называть конкретных сроков окончания боевых действий, но уточнил, что близка угроза общемирового вооруженного конфликта.

По словам Трампа, одним из ключевых приоритетов его администрации станет развитие национальной обороны США. Избранный глава государства планирует поручить военным начать производство и развертывание системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории государства.

Кроме ого, по словам Трампа, вступив в должность президента, он отменит «глупые» указы предыдущего и примет указы, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми»

«Каждый глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после моего прихода в офис», — заявил Трамп.

Он также пообещал принять новые указы, которые сделают американцев «чрезвычайно счастливыми».

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что планирует остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако позднее он выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить в течение шести месяцев. Избранный президент также отметил, что ситуация на фронте может обостриться и прейти в «гораздо более серьезную» фазу.

20 января CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. По словам собеседников, одна из целей беседы — обсуждение личной встречи президентов в ближайшие месяцы для попытки урегулирования конфликта на Украине.