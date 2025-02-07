Президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) достигала «невиданных ранее масштабов». Глава государства призвал закрыть организацию.

«USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим сделать, потому что расходы средств — в значительной степени мошеннические — просто невозможно объяснить. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов. Закрыть эту структуру!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Агентство USAID было учреждено 35-м президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году на основании Закона о внешней помощи. Заявленные цели организации — борьба с распространением болезней, голодом и нищетой, а также содействие «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран».

В конце января власти США на 90 дней приостановили практически все программы иностранной помощи, которыми занималась USAID. Штаб-квартира агентства в Вашингтоне закрылась, а его сайт и аккаунт прекратили работу. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение связано с отказом организации предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.

7 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американское правительство планирует сократить штат USAID с более чем 10 тыс. сотрудников до 294. Представитель агентства рассказал NPR, что по меньшей мере 1400 работников организации уже потеряли доступ к своим учетным записям электронной почты. Другой собеседник издания отметил, что на одном из последних онлайн-совещаний «люди начали уходить один за другим».

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE), представляющие интересы сотрудников USAID, подали иск к администрации Трампа с требованием возобновить работу агентства. В иске говорится, что распустить организацию может только Конгресс, а также что действия Белого дома являются «неконституционными и незаконными».

«Эти действия привели к глобальному гуманитарному кризису, внезапно остановив важнейшую работу сотрудников, грантополучателей и подрядчиков USAID. Они привели к потере тысяч американских рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США», — приводит NPR фрагмент из иска.

В своем выступлении в четверг, 6 февраля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа по-прежнему будет предоставлять иностранную помощь. «Но это будет та иностранная помощь, которая имеет смысл и соответствует нашим национальным интересам», — отметил госсекретарь.