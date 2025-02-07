Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить штат организации USAID (Агентства США по стимулированию развития) до 294 человек, пишет Reuters со ссылкой на источники. В настоящее время в компании работает более чем 10 тыс. сотрудников по всему миру.

По данным собеседников Reuters, рабочие места в том числе сохранят 12 сотрудников из африканского бюро и восемь — из азиатского. Однако большая часть специалистов будет уволена — некоторые из них уже начали получать соответствующие уведомления, утверждают источники.

Брайан Этвуд, занимавший пост главы USAID более шести лет, считает, что такой шаг «фактически уничтожит агентство, которое помогло уберечь от смерти десятки миллионов людей по всему миру».

«Многие люди не выживут», — сказал Этвуд.

Ранее американское правительство отмечало, что планирует отправить в отпуск всех нанятых напрямую сотрудников USAID по всему миру. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что администрация определят перечень программ, которые не попадут под реорганизацию.

Reuters называет USAID «главным агентством гуманитарной помощи Вашингтона». Организация стала объектом правительственной программы реорганизации, возглавляемой бизнесменом Илоном Маском.

Источники Reuters сообщили, что Трамп намерен передать USAID в ведение Госдепартамента. Однако неясно, сможет ли он объединить ведомства, если Конгресс не проголосует за это, поскольку USAID было создано и финансируется в соответствии с законами. Представители Демократической партии ранее отмечали, что без одобрения Конгресса закрытие USAID будет незаконным.

Агентство USAID было учреждено президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году на основании Закона о внешней помощи. Организация борется с распространением болезней, голодом и нищетой, а также содействует «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран».

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), в USAID работали более 10 тыс. человек, две трети из них — за пределами США. В 2023 финансовом году — самом последнем, по которому имеются полные данные, — организация распоряжалась более чем $40 млрд (менее 1% федерального бюджета США).

В этот период компания помогла примерно 130 странам, многие из которых были «затронуты конфликтами и находились в глубокой бедности». Согласно отчету CRS, основная помощь USAID была направлена Украине, Эфиопии, Иордании, Демократической Республике Конго, Сомали, Йемену и Афганистану.

В бюджете на 2024 год агентство USAID запрашивало для реализации программ на Украине $522 млн, а в бюджете на 2025-й — $482 млн. Выделение этих денег мотивировалось «обеспечением стратегического провала России» и «поддержкой украинского народа».

Бизнесмен Илон Маск обвинил агентство в финансировании COVID-19 и биологического оружия. Также он заявил, что USAID — «преступная организация», которой «пора умереть».