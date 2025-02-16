Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало «Аль-Каиду»*, «Талибан»*, ИГИЛ* и «Боко Харам»*. Об этом на слушаниях в Палате представителей заявил конгрессмен от Пенсильвании, республиканец Скотт Перри.

Агентство USAID было учреждено президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году. Среди его заявленных целей — борьба с распространением болезней, голодом и нищетой, а также содействие «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран».

По словам Перри, на финансирование экстремистов, включая поддержку «лагерей террористов», уходило около 697 млн долларов в год. Доказательств он не привел, из-за чего демократы обвинили республиканца в «демонизации USAID».

Свое заявление конгрессмен сделал во время заседания подкомитета по обеспечению эффективности правительства (DOGE) — консультативного органа, созданного президентом США Дональдом Трампом и возглавляемого миллиардером Илоном Маском. DOGE, чья аббревиатура совпадает с названием криптовалюты, которую ранее рекламировал основатель Tesla, занимается вопросом сокращения госрасходов.

Перри также раскритиковал расходы USAID в размере 136 млн долларов на строительство 120 школ в Пакистане, заявив, что нет «никаких доказательств», что эти здания были возведены.

Ранее против агентства выступили Трамп и Маск. Президент США обвинил USAID в коррупции, а основатель SpaceX назвал организацию «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Маск также обвинял агентство в том, что оно участвовало в «мошеннической работе ЦРУ» и оплачивало разработки биологического оружия, куда он включил исследования COVID-19. Никаких подтверждений своим словам бизнесмен не приводил.

Критики Трампа (преимущественно демократы) считают, что американский лидер вместе с Маском выступают с критикой в адрес USAID ради «политической выгоды».

В конце января власти США на 90 дней приостановили практически все программы иностранной помощи, которыми занималась USAID. Штаб-квартира агентства в Вашингтоне закрылась, а его сайт и аккаунт прекратили работу. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение связано с отказом организации предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.

7 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американское правительство планирует сократить штат USAID с более чем 10 тыс. сотрудников до 294.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE), представляющие интересы сотрудников USAID, подали иск к администрации Трампа с требованием возобновить работу агентства. В иске говорится, что распустить организацию может только Конгресс, а также что действия Белого дома являются «неконституционными и незаконными».

* — организация признана в России террористической и запрещена