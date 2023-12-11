Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух учительниц и семерых детей в казанской гимназии №175, может находиться в штрафном изоляторе (ШИЗО), заявила правозащитница Ева Меркачева в разговоре с Инфо24. Ранее отец молодого человека сообщил, что его сын уже почти два месяца не выходит на связь.

Меркачева предположила, что еще одной причиной отсутствия связи с Галявиевым может быть его госпитализация.

«Если бы он погиб, умер по какой-то причине — сокамерник, допустим, убил или что-то с собой сделал, то должны были сообщить родителям. Раз не сообщили — значит, живой», — подчеркнула она.

При этом правозащитница отметила, что переживания родственников Галявиева «не напрасны», поскольку, по ее мнению, заключенный «действительно невменяем». «Я сама его видела в Бутырке дважды. И я считаю, что он действительно нездоровый, потому что он там рассказывал такие вещи, которые нормальный человек рассказывать не стал бы, и вел себя определенным образом», — объяснила Меркачева.

Ранее отец Галявиева заявлял, что сын на протяжении двух месяцев не отвечает не только на звонки, но и на письма. По данным «Московского комсомольца» (МК), на последней встрече, которая состоялась 18 октября и длилась четыре часа, отец и сын договорились постоянно созваниваться и обмениваться письмами.

Родственники Галявиева переживают, что с ним могло что-то случиться. В частности, они опасаются изменений, которые могли произойти с его психикой и, как следствие, нанести угрозу его жизни. Отец предполагает, что в связи с этим Галиеву может понадобиться психиатрическая помощь, добавляет МК.

В УФСИН отрицают, что «казанский стрелок» перестал выходить на связь с родственниками. «Условия его содержания в учреждении соответствуют всем нормам действующего законодательства. Права и законные интересы осужденного не нарушались», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В УФСИН также добавили, что Галявиев регулярно получает посылки и корреспонденцию, а последнее письмо родителям он отправил 4 декабря.

Дело Галявиева

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев взорвал самодельную бомбу при входе в гимназию №175 в Казани, а затем открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли девять человек, 22 пострадали. Галявиеву было предъявлено обвинение по четырем статьям: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. В ходе следствия Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся.

13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению.