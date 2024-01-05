Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал депутатов Верховной Рады идти на фронт из-за нехватки военнослужащих. Об этом пишет издание NV.ua.

4 января Залужный участвовал в заседании комитета Рады по национальной безопасности и обороне, где обсуждался правительственный законопроект о мобилизации.

Один из депутатов рассказал изданию, что обсуждение было очень эмоциональным. По его словам, Залужный, в частности, говорил, что ему «нужны люди».

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите», — цитирует Залужного источник NV.

Он утверждает, что Залужный также выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. «Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так», — приводит депутат слова главкома.

В конце декабря генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что добровольцы, которые сами хотели вступить в ВСУ, закончились.