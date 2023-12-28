Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал армии и военной промышленности страны ускорить подготовку к войне, сославшись на якобы «происки» США. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сказано в сообщении агентства, Ким Чен Ын поставил «боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне».

Подобные задачи поставлены на основе «глубокого анализа серьезной военно-политической ситуации на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков <…> США и их сателлитов против Республики», отметило агентство.

«Товарищ Ким Чен Ын озвучил самостоятельный принцип нашей партии, намеревающейся расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими и самостоятельными странами, отважно развертывать антиимпериалистическое совместное действие и совместную борьбу в международном масштабе в ответ на круто изменяющуюся международную политическую структуру», — подчеркивает также ЦТАК.

Агентство Reuters в свете заявления лидера КНДР отмечает, что Северная Корея расширяет связи с Россией.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в четверг посетил передовую воинскую часть в уезде Йончхон и призвал к немедленному ответу в случае какой-либо провокации со стороны Северной Кореи.

«Я призываю вас немедленно и решительно сокрушить волю врага к провокации на месте», — сказал южнокорейский лидер войскам (цитата по Reuters).

На прошлой неделе лидер КНДР заявил, что его страна без колебаний нанесет ядерный удар, если враг «спровоцирует ее ядерным оружием». Такое заявление он сделал на встрече со 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».