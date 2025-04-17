Народный артист России Филипп Киркоров мог лишиться эфиров на телевидении после избиения режиссера фестиваля «Золотой граммофон» Марины Яблоковой в 2010 году. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Он чувствовал, что его задница висит на волоске, предполагаю, что кто-то ему поставил условие: или ты урегулируешь вопрос, или на телике тебя не будет. Это могла бы быть первая мощная «отмена», — сказал он.

В то же время, по словам Жорина, сам певец не чувствовал за собой вины после инцидента и не испытывал сожалений в связи с произошедшим. Жорин также рассказал, как спустя несколько лет после этого случая он встретился с Киркоровым на мероприятии рэпера Тимати, где тот поднял в разговоре тему избиения женщин.

«Он, видя меня боковым зрением, стоя практически вплотную ко мне, сказал громко: «Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить», — рассказал Жорин изданию News.ru.

Драка Киркорова и Яблоковой произошла 4 декабря 2010 года в ходе репетиции выступления. После того, как певец попросил, чтобы свет от прожекторов не сильно бил ему в глаза, режиссер ответила, что сделать это невозможно. После словесной перепалки Яблокова начала громко критиковать певца со словами: «Да кто он такой? Президент?»

В ответ на это Киркоров ударил режиссера по лицу. Когда Яблокова ответила ему ударом на удар, артист сбил ее на пол и пнул ногой. Комментируя свои действия в разговоре с «МК», он признал, что «не должен был бить» постановщицу несмотря на оскорбления с ее стороны.

22 декабря 2010 года суд утвердил мирное соглашение между Яблоковой и Киркоровым. По условиям договора, певец обязался направить 10 млн рублей на благотворительность.