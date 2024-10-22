Активисты движения «Сорок Сороков» попросили МВД проверить певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ* и привлечь его к «предусмотренной законом ответственности». Поводом для этого стали слова артиста: «Котик-котик, дай мне в ротик», сообщается в телеграм-канале движения.

Представители «Сорока Сороков» обратили внимание на один из выпусков YouTube-шоу блогера Дмитрия Масленникова, в котором приглашенные гости, в числе которых Киркоров, играли в мафию. К одному из участников, на лице которого были нарисованы усы, ведущий обратился со словами: «Кто ты, котик?» После этого Киркоров произносит фразу: «Котик-котик, дай мне в ротик». По словам певца, такую дразнилку использовали во времена его детства.

По мнению активистов из «Сорока Сороков», Киркоров призвал молодого человека «к совершению гомосексуального полового акта с собой» и ткм «осуществил пропаганду ЛГБТ*». Представители движения заявили, что подают на артиста заявление в МВД и выразили надежду на то, что власти уберут «этого исполнителя со сцены и с экранов», чтобы «не позориться в Год Семьи».

По оценке «Сорока Сороков», 90% аудитории шоу Масленникова — дети.

Грозит ли Киркорову наказание: мнение юристов

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что проверка обречена на провал и Киркорову ничего не угрожает. По его словам, активисты услышали то, что хотели.

«Если эти люди находят в шутке то, что они ищут, так они всегда будут находить, что бы ни сказал Филипп или не Филипп и так далее, и подобное. Не знаю, знаком ли Филипп с этой организацией, про которую я первый раз слышу. Думаю, что это все обречено на провал, если не на PR «Сорок сороков». Это смешно просто. Проверка, рентген, МРТ. Это все, ни о чем. Ничего не будет», — отметил Добровинский.

То, что проверка МВД не станет для Киркорова проблемой, также считает адвокат Сергей Жорин. По его мнению, у Киркорова есть «серьезные связи», которые позволят ему избежать наказания. В то же время юрист похвалил активистов православного движения за попытку привлечь внимание к ситуации.

«Мне кажется, что касается Киркорова и ЛГБТ*, то тут и так всем давно все ясно. Движение «Сорок сороков» правильно сделали, что обратились в полицию по данному случаю. Но Киркорову, конечно, никто ничего не сделает, потому что это человек с серьезными и влиятельными связями», — отметил Жорин в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, Киркоров «максимально интегрировался во все слои и системы высших эшелонов власти».

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России