Минкультуры Киргизии анонсировало выступление российских артистов Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Люси Чеботиной на концерте в Бишкеке в День независимости страны. По данным СМИ, это стало самой обсуждаемой темой в местных соцсетях и вызвало недовольство интернет-пользователей. За певцов из России вступились киргизские власти, заявив, что те приедут по своей инициативе и бесплатно. Подробности скандала — в материале RTVI.

«Опозоримся на весь мир»: недовольство в соцсетях Киргизии

Гала-концерт по случаю 33-летия независимости Киргизии состоится на главной площади Бишкека Ала-Тоо вечером 31 августа. Его хедлайнерами среди зарубежных звезд, помимо российских, заявлены шведский исполнитель Bosson и итальянская певица IN-GRID. Информацию о составе участников подтвердили местным СМИ в пресс-службе Минкультуры республики.

Некоторые представители киргизской общественности стали выступать против участия российских артистов, вызвав споры в соцсетях. Критики особо отмечают, что Киркоров и Михайлов поддерживают военные действия России на Украине.

«Если мы пригласим русских певцов отпраздновать День независимости, <…> когда мы получили право быть независимыми от русских, то мы опозоримся на весь мир», — написала в фейсбуке* основатель и гендиректор одной из крупнейших агропромышленных компаний страны «Бай Элим Компани» Рысгул Акимжанова.

«Неужели мы настолько бедные и несчастные, что не можем самостоятельно отпраздновать свою независимость и организовать концерт?! Не является ли оскорблением ценностей независимости приглашать россиян <…>?» — задался вопросом политолог Руслан Акматбек.

Журналистка Эльнура Кулуева высказала мнение, что деньги, потраченные «на Киркорова», могли бы пойти на то, что «пробудило бы киргизский дух», и это лучше послужило бы стране.

«Повышение престижа»: что ответили власти Киргизии

В ответ на недовольство в соцсетях глава службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков написал в фейсбуке*, что российским певцам не будут выплачиваться гонорары «ни со стороны государства, ни со стороны частных лиц». Киргизская сторона предоставит только проживание и питание, пояснил он.

Министр культуры страны Алтынбек Максутов рассказал агентству «Кабар», что российские исполнители сами предложили выступить на киргизском Дне независимости.

«Если группа российских певцов взяла на себя инициативу, <…> почему бы не приехать? <…> Нам следует рассматривать это как повышение престижа нашей страны. Если нашу страну не будут уважать, какой певец придет и споет в подарок?» — сказал министр.

Участие российских звезд в праздновании Дня независимости также поддержал президент Киргизии Садыр Жапаров. По его словам, он был «очень рад» узнать от министра культуры, что Киркоров и другие артисты из России сами вызвались спеть на концерте бесплатно.

«В прошлом было много иностранцев, которые не знали, где находится страна под названием Кыргызстан. А теперь давайте поприветствуем тех, кто хочет поздравить нашу независимость и дать концерт нашему народу», — заявил глава государства.

Жапаров высказал мнение, что спор об участии российских артистов поднимают «недальновидные политики» и «зомбированные» ими граждане. Он призвал не обращать внимания на «мелкие спойлеры».

«Не хочешь слушать — не слушай. Мы никого не принуждаем», — заключил президент.

В России планы российских звезд бесплатно выступить на Дне независимости Киргизии и реакция киргизской общественности остались практически незамеченными. Один из обративших внимание, политолог Константин Калачев, призвал Киркорова, Михайлова и других выступить «без гонораров» на Дне города в Оренбурге и тем самым «устыдить Шамана, на которого тамошние власти потратили 16 млн» рублей.

*принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена