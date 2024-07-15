В преддверии швейцарского мирного саммита Пекин пытался убедить европейские страны принять китайско-бразильский план по урегулированию украинского конфликта, который бы отвечал интересам Москвы. Об этом 15 июля пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники в правительственных кругах Евросоюза.

По словам двух высокопоставленных чиновников ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, которые весной 2024 года провели переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, были уверены, что после этого Пекин непременно будет принимать участие в мирной конференции в Швейцарии. Однако Китай не только отказался от этого, но также попытался убедить Евросоюз рассматривать на саммите мирный план, разработанный КНР совместно с Бразилией.

Собеседники SCMP утверждают, что незадолго до саммита дипломаты МИД Китая связывались со своими посольствами в странах ЕС, продвигая альтернативный мирный план. Также они якобы настаивали на необходимости предоставить России место за столом переговоров. По мнению китайской стороны, это позволило бы провести «честное обсуждение всех мирных инициатив». SCMP пишет, что в данном случае в приоритетном порядке рассматривались бы российские требования по безопасности.

По словам одного из источников газеты, которому довелось присутствовать на нескольких дипломатических встречах с министрами Китая, «тон Пекина в отношении Москвы изменился с февраля 2022 года», но не в ту сторону, что планировали в ЕС. Собеседник пояснил, что изначально в Евросоюзе надеялись, что Китай будет влиять на российские власти таким образом, чтобы Россия была заинтересована в скорейшем прекращении боев на Украине. Однако теперь, по словам собеседников издания, ЕС чувствует, что Китай «расслаблен и не обеспокоен».

«Сначала им [китайским властям] было неловко обсуждать конфликт, но теперь они выглядят более расслабленными — менее обеспокоенными. Они считают, что у [президента России Владимира] Путина дела идут лучше, поэтому они не чувствуют себя так неловко», — приводит слова одного из чиновников ЕС SCMP.

Газета пишет, что также большим потрясением для руководителей стран ЕС было обращение спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, сделанное в марте. После визита в Москву он рассказал о российских требованиях и заявил, что «Европе необходимо проснуться, потому что Украина в конечном итоге проиграет».

SCMP отмечает, что теперь некоторые представители европейской власти понимают истинные намерения Пекина и выступают за изменение торговых отношений с КНР.

Мирный саммит по Украине проходил в Швейцарии с 15 по 16 июня. На встрече присутствовали делегаты более чем от 100 стран. Россию на мероприятие не приглашали, в связи с этим от участия также отказались Китай, Мексика и Никарагуа.

Глава МИД КНР Ван И отмечал, что Китай и Бразилия призывают созвать такую международную встречу, которая будет признана и Украиной, и Россией, — в качестве альтернативы предстоящей конференции. По словам Ван И, сейчас «мирный план», который продвигают КНР и Бразилия, уже в общей сложности поддерживают 45 стран.