Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта через несколько дней после отказа КНР от участия в швейцарском мирном саммите по Украине, пишет Bloomberg.

По словам главы китайской дипломатии, Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть» принципов урегулирования конфликта, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в мае.

Этот план не затрагивает основное требование Украины о возвращении ей всех территорий, перешедших под контроль России с 2014 года, и учитывает отказ президентов обеих конфликтующих стран от переговоров друг с другом.

Китай и Бразилия призывают созвать международную конференцию, которая будет признана и Украиной, и Россией, — в качестве альтернативы предстоящему швейцарскому саммиту, куда Россия не приглашена.

Как утверждает Ван И, 26 стран согласились присоединиться (или рассматривают такую возможность) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. По данным МИД Китая, которые обнародовал министр, в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» китайско-бразильскому плану.

Ван И также сообщил, что высокую оценку этому плану дал его турецкий коллега Хакан Фидан на состоявшейся 4 июня встрече в Пекине. Китайский министр напомнил, что последние российско-украинские переговоры проходили в апреле 2022 года именно при посредничестве Турции.

Стамбульские соглашения плюс: парад мирных планов по Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в «подрыве» швейцарского мирного саммита, заявив, что некоторые западные партнеры Киева стараются привлечь к участию максимальное число стран, а Пекин действует наоборот. Ван И, комментируя эти обвинения, напомнил, что «условия для мирных переговоров еще не готовы», а Китай вправе «принимать собственные решения» об участии в таких встречах

Конференция по украинскому конфликту пройдет на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня. Зеленский лично просил президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина присутствовать на этом мероприятии. Однако Байден пропустит саммит из-за предвыборного митинга в Голливуде, а Пекин отказался из-за отсутствия России среди участников. Отказ поступил также от Саудовской Аравии, а эксперты считают, что за ней может последовать и Индия.

Портал Swissinfo ранее сообщил, что в повестку конференции не входит обсуждение возможного вывода российских войск с контролируемых ими украинских территорий. По данным Bloomberg, который ссылается на подготовленный к саммиту документ, участники обсудят возможности привлечь Москву и Киев к переговорам о завершении конфликта.