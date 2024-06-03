Индия может отказаться от участия в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии, сообщил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По словам эксперта, пока неизвестно, в каком формате представители страны планируют принять участие в конференции.

Макаркин отметил, что интерес к украинскому конфликту снижается.

«Сейчас идет речь о представительстве Индии, в каком формате будут они. Но, видимо, эта тема становится менее интересной, учитывая количество отказов. В Индии [Нарендра] Моди (премьер-министр. — NEWS.ru) только что выиграл парламентские выборы», — отметил политолог.

Он также считает, что у Индии могут быть свои дела, которые связаны с формированием нового состава правительства. По словам Макаркина, отсутствие президента США Джо Байдена может привести к тому, что представители других государств также начнут отказываться от участия в саммите.

«На высшем уровне могут быть европейские страны, а с другими странами может быть сложнее. Плюс в дела вмешиваются конкретные интересы стран», — добавил он.

Мирный саммит по украинской «формуле мира» пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В 2023 году уже состоялось несколько аналогичных встреч — в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Россию к участию не приглашали. Москва отвергает украинскую «формулу мира», которая предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Байден, скорее всего, пропустит саммит, поскольку на те же даты у него намечено предвыборное мероприятие в Калифорнии.

Президент России Владимир Путин в мае говорил, что Москва не собирается напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если ее не хотят там видеть.

От участия в мероприятии уже отказался Китай. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, на мирной конференции должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе «мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

Также немецкое агентство DPA писало, что от участия в саммите отказалась Саудовская Аравия. Официального подтверждения по поводу предполагаемого отказа пока не поступало.