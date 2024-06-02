Саудовская Аравия отказалась участвовать в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде. По их словам, причиной отказа стало то, что на саммите не будет представителей России.

Официального подтверждения по поводу предполагаемого отказа Саудовской Аравии пока не поступало.

DPA напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский собирался 1 июня посетить Джидду, чтобы встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и заручиться его поддержкой на предстоящей встрече в Швейцарии. Теперь визит Зеленского состоится уже только после мирного саммита по Украине, сообщили источники агентства.

Мирный саммит по украинской «формуле мира» пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В прошлом году уже состоялось несколько аналогичных встреч — в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Россию к участию не приглашали. Москва отвергает украинскую «формулу мира», которая предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

От участия в саммите уже отказался Китай. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, по мнению Пекина, на мирной конференции должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе «мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

Зеленский после этого обвинил Китай в том, что он служит «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина». По словам украинского лидера, Пекин не только не участвует в мирном саммите, но и пытается помешать участию других стран.

«Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот — работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

По словам украинского президента, Вашингтон «подтвердил свое участие на высоком уровне», и «есть шанс, что президент [США Джо Байден] будет» присутствовать. При этом агентство Bloomberg ранее отмечало, что Байден, скорее всего, пропустит саммит, поскольку на те же даты у него намечено предвыборное мероприятие в Калифорнии.

Президент России Владимир Путин в мае говорил, что Москва не собирается напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если ее не хотят там видеть.

«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят — не надо», — сказал тогда российский лидер, отвечая на вопрос о возможности участия в швейцарской конференции по Украине.

Портал Swissinfo на прошлой неделе сообщил, что в повестку мирного саммита в Швейцарии не входит обсуждение требования вывода российских войск с Украины. По его данным, в центре программы конференции будут вопросы свободы судоходства, ядерной и продовольственной безопасности, а также гуманитарные проблемы и пути их решения.