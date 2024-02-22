Китай собирается отправить в зоопарк Сан-Диего новую пару гигантских панд, тем самым возобновляя давнюю программу сотрудничества с США, прерванную на фоне ухудшения отношений между странами, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации зоопарка.

По их словам, если все разрешения и другие документы будут подписаны, две панды — самец и самка — прибудут в Сан-Диего уже в конце лета 2024 года, примерно через пять лет после того, как зоопарк вернул Китаю предыдущих арендованных медведей.

«Мы очень взволнованы и полны надежд», — сказала Меган Оуэн из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего и замглавы научного отдела по охране дикой природы. По ее словам, китайская сторона «выразила огромный энтузиазм» по поводу возобновления сотрудничества.

О возможном возвращении китайских панд председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ноябре 2023 года, выразив надежду на то, что отправка медведей в американские зоопарки снова станет возможной после его встречи с президентом США Джо Байденом.

Китайские панды живут в зоопарках по всему миру, но на правах аренды, оплата которой ежегодно приносит КНР сотни тысяч долларов. Первые китайские панды появились в США после того, как в 1972 году американский президент Ричард Никсон нормализовал отношения с КНР, и власти многих других стран последовали его примеру.

В сентябре 2023 года информагентство Bloomberg провозгласило «конец панда-дипломатии», пояснив, что в 2024 году все гигантские панды, предоставленные зоопаркам США в аренду из Китая, должны быть возвращены на родину.

Хотя обе стороны отрицали политическую подоплеку «отзыва» панд, Bloomberg отмечал, что Китай давно использует «панда-дипломатию», чтобы снискать благосклонность, поблагодарить союзников и наказать противников. Например, в 2017 году в качестве дипломатического жеста две панды были переданы Индонезии.

«США теряют последних китайских панд в тот момент, когда связи с КНР достигли исторического минимума, а большинство возможностей для сотрудничества отрезаны», — констатировало тогда агентство.

Некоторые панды, жившие в США, должны были отправиться в Китай уже давно, но их отправку отложили из-за пандемии COVID-19. Какие-то из животных, выданных в аренду американским зоопаркам, достигли того возраста, когда КНР по условиям договора в любом случае возвращает их себе. Кроме того, китайская сторона официально перестала считать гигантскую панду исчезающим видом — и, соответственно, может позволить себе отказаться от сотрудничества с зарубежными зоопарками в сфере размножения этих медведей.