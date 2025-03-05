Власти Китая заявили об увеличении своего военного бюджета в этом году на 7,2% — до 1,78 трлн юаней (около $245 млрд), пишет Reuters. В 2013 году, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин, траты страны на оборону составляли всего 720 млрд юаней.

О новом военном бюджете было объявлено на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Это ежегодное заседание высшего законодательного органа Китая началось в Пекине 5 марта.

Рост китайских расходов на оборону в 2025 году соответствует прошлогоднему показателю, обращает внимание Reuters. Более того, он превышает целевой уровень экономического роста КНР на текущий год, который составляет примерно 5%. По мнению аналитиков, это отражает амбиции Пекина продолжать военную модернизацию на фоне напряженной геополитической ситуации.

«Си Цзиньпин намерен завершить полную модернизацию армии к 2035 году, при этом китайские военные разработают новые ракеты, корабли, подводные лодки и технологии наблюдения», — пишет агентство.

Китайские власти также пообещали «продолжать совершенствовать политическое поведение военных» на фоне недавнего коррупционного скандала, затронувшего руководство Народно-освободительной армии страны (НОАК).

Больше Китая на оборону тратят только США, чей предлагаемый военный бюджет на 2025 год составляет $850 млрд, отмечает Reuters. Как добавляет Associated Press, КНР уже обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом.

Вместе с тем общие оборонные расходы Китая могут быть на примерно 40% выше из-за статей, включенных в другие бюджеты, пишет AP со ссылкой на Пентагон.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян заявил на съезде в Пекине, что Китай продолжает поддерживать мирное решение тайваньского вопроса, но «решительно выступает против» тех, кто настаивает на формальной независимости Тайваня.

«Мы будем решительно продвигать дело воссоединения Китая и работать с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване для осуществления славного дела возрождения китайской нации», — сказал Ли Цян.

В свою очередь, министр обороны Тайваня Веллингтон Ку накануне заявил о планах увеличить военные расходы в условиях «быстро меняющейся международной ситуации и эскалации угроз со стороны противников».