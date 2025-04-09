Китай увеличит пошлину на импорт американских товаров с 34% до 84% в ответ на аналогичные ограничения США, заявили в министерстве финансов КНР, передает Reuters. Эта мера вступит в силу в четверг, 10 апреля.

Китайское ведомство также усилило контроль над еще 12 американскими организациями и добавило шесть компаний из США в список «ненадежных организаций».

8 апреля Белый дом увеличил дополнительную пошлину на китайский импорт с 34% до 84%. Предлогом для этого стали ответные меры Пекина в виде «зеркальной» пошлины 34% на американский импорт после того, как президент США Дональд Трамп объявил об аналогичном ограничении в отношении китайских товаров.

Американская тарифная ставка на импорт товаров из Китая достигла в сумме 104%. Объявленный Вашингтоном тариф 84% дополняет две уже действующие пошлины, каждая по 10%, примененные в начале второго президентского срока Дональда Трампа.

Китай последовательно отвечал на тарифы Трампа дополнительными пошлинами на импорт американских товаров, включая уголь, сжиженный природный газ и сельскохозяйственную технику, а также ввел ограничения против нескольких десятков американских компаний и обратился во Всемирную торговую организацию.

Ранее в министерстве торговли КНР заявили, что Китай будет бороться с пошлинами Трампа «до конца». «Угроза США повысить тарифы в отношении Китая — это ошибка на ошибке», — подчеркнули в ведомстве.

По утверждению Трампа, Китай «очень хочет заключить сделку, но не знает, как ее инициировать». «Мы ждем их звонка», — написал президент США в соцсети Truth Social 8 апреля.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая тогда составили 34%, для ЕС — 20%, а универсальная базовая пошлина на весь импорт составила 10%.