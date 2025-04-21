Самолет Boeing, заказанный китайской авиакомпанией Xiamen Airlines, 20 апреля приземлился на производственном объекте авиапроизводителя в США: покупатель, возможно, вернул его из-за цены, которая резко возросла на фоне двусторонних пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом.

Очевидцы сообщили, что 737 MAX в ливрее Xiamen приземлился на Boeing Field в Сиэтле накануне вечером. Для этого он совершил перелет протяженностью около 8 тысяч километров, сделав дозаправки на Гуаме и Гавайях. Это один из нескольких самолетов 737 MAX — самой продаваемой модели Boeing, — которые были заказаны китайской стороной, уже отправлены покупателю и ждали завершения подготовки к эксплуатации в центре комплектации в Чжоушане. Какая сторона приняла решение о возврате, неизвестно.

По данным авиационного консалтинга IBA, рыночная стоимость нового 737 MAX составляет около $55 млн. Ранее в апреле Трамп поднял базовые пошлины на китайский импорт до 145%, а КНР в ответ ввела 125-процентную пошлину на американские товары. На прошлой неделе правительство Китая попросило авиакомпании страны приостановить закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний, таких как Boeing. Пекин рассматривает способы поддержки авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и из-за «торговой войны» столкнулись со взрывным ростом расходов.

На КНР приходится около 20% ожидаемого мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий. По данным издания Airways Mag, в портфеле заказов Boeing на конец марта 2025 года запланирована поставка 130 бортов китайским компаниям — как коммерческим, так и лизинговым.

Всего за несколько часов до того, как Трамп рассказал о своих тарифах «дня освобождения», гендиректор Boeing Келли Ортберг заявила на слушаниях в Сенате США, что компания продала около 80% своих самолетов за рубеж и хотела бы избежать ситуации, когда «определенные рынки станут для нее закрытыми». По ее словам, на тот момент объем невыполненных заказов составлял приблизительно $0,5 трлн.

Аналитики отмечают, что руководители некоторых авиакомпаний уже объявили о намерении отложить запланированное расширение парка самолетов из-за нежелания платить повышенные Трампом пошлины. В частности, генеральный директор бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири сообщил Financial Times, что с августа 2025 года перевозчик должен был получить 25 самолетов Boeing, но решил пока отказаться от этой поставки в надежде на то, что «здравый смысл возобладает».