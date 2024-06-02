Китайская космическая миссия «Чанъэ-6», которой впервые в истории предстоит доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, совершила успешную посадку на ее поверхность. Если все пойдет по плану, лунный грунт будет доставлен на Землю уже в конце июня.

Миссия «Чанъэ-6», которой впервые в истории предстоит забрать образцы реголита с обратной стороны Луны, была запущена 3 мая ракетой «Чанчжен-5» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и вышла на орбиту вокруг Луны спустя четыре дня. С этого момента руководство миссии ожидало оптимальных условий для посадки. Дата для нее выбрана с учетом условий освещенности кратера Аполлон в приполярной области обратной стороны Луны.

Вскоре после посадки лендер проверит работоспособность своих систем и приступит к бурению и сбору образцов реголита, что займет трое суток.

Всего планируется собрать до 2 кг лунного вещества, которое будет помещено в специальную возвращаемую капсулу. Она затем стартует от спускаемого аппарата и состыкуется с орбитальным модулем. Собранные образцы переместятся в отлетный модуль, на котором отправятся к Земле. Контейнер с лунными образцами приземлится на парашютах в регионе Внутренняя Монголия примерно 25 июня.

Ученые давно мечтают проанализировать грунт с обратной стороны Луны, поверхность которой сильно отличается в геологическом плане от видимой стороны.

«Причина асимметрии вулканической активности на видимой стороне и обратной все еще рождает различные гипотезы. “Чанъэ-6” должен собрать лунные образцы из различных источников, в том числе из мест вулканической активности. Датирование и композиционный анализ этих образцов даст нам больше правдивой информации о вулканической активности на обратной стороне», — заявил изданию SpaceNews Сюй И, профессор Университета науки и технологии Макао.

Миссия имеет на борту ряд иностранных научных инструментов. Так детектор отрицательных ионов (NILS) шведской разработки и детектор радона (DORN) французской разработки будут собирать информацию на поверхности Луны. На борту лендера также есть итальянский уголковый отражатель и небольшой луноход, который будет нести спектрометр. Кроме того, на орбите Луны от перелетного модуля должен отделиться небольшой кубсат Icube-Q разработки пакистанских и китайских университетов.

Поскольку на обратной стороне Луны невозможна прямая радиосвязь с Землей, коммуникация с посадочным аппаратом будет осуществляться через спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2» ( «Сорочий мост-2»), запущенный Китаем в марте 2024 года для будущих лунных миссий.

«Чанъэ-6» станет второй китайской миссией по доставке лунного материала на Землю. В 2020 году аппарат «Чанъэ-5» собрал и доставил на Землю 1731 грамм лунного вещества с видимой стороны спутника. Анализ этих образцов дал много новой информации о геологической истории Луны и составе ее пород. Позднее образцами Китай поделился с другими странами, в том числе в США и Россией.