Клиенты одного из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — столкнулись с проблемами при попытках перевести деньги через систему «Золотая корона». Представитель кредитной организации подтвердил РБК эту информацию.

По его словам, проблема с переводом денег через «Золотую корону» на карты Bank of Georgia была зафиксирована 24 августа. Причины сбоев банк разглашать не может, но техническая команда уже работает над их решением, заверил собеседник издания.

«Мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение [сбоев]», — добавил он.

Пользователи «Золотой короны» рассказали, что при попытке перевести средства на карты Bank of Georgia в приложении появляется уведомление о том, что банк-эмитент отклонил операцию.

С аналогичной проблемой столкнулись и клиенты другого грузинского банка — ТВС Bank. Они не смогли осуществить денежный перевод через «Золотую корону» ни в банковском мобильном приложении, ни на платформе платежной системы. В сообщениях об ошибке указываются два ответа: «Не получается выполнить операцию» или «Произошла ошибка на сервере. Попробуйте повторить операцию позже», пишет РБК.

Часть пользователей «Золотой короны» также не могут получить переводы наличными в офисах грузинского платежного сервиса «Рико», тогда как другим получателям выдали деньги, отмечает издание.

23 августа США расширили санкционные списки — под ограничения попала компания «Центр финансовых технологий», которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны». При этом сама платежная система, оператором которой является РНКО «Платежный центр», в санкционные списки не включена. РБК уточняет, что она на 100% принадлежит другой компании — ЗАО «ЦФТ-Сервис».

Председатель правления некоммерческого партнерства «Национального платежного совета» Александр Линников в разговоре с Business FM объяснил, что введенные против IT-компании санкции «не только косвенно наносят удар по платежной системе, которая разработана этой компанией, но также и ограничивают ее дальнейшие возможности развития и отпугивают от этой компании иностранных партнеров».

Руководитель финансовой практики компании O2Consulting Татьяна Сафонова подчеркнула, что после введения санкций в отношении «Центра финансовых технологий» возникнут технические проблемы с использованием «Золотой короны». В то же время, по ее словам, платежная система может поменять разработчика.

«Это затрагивает саму “Корону”, потому что если их разработчик попадает в санкционный список, значит, он не может апгрейдить их программные комплексы. И у них могут начаться технические сложности, но они в принципе разработчика могут поменять, это же не проблема. И это не такая уж существенная проблема для “Золотой короны”. Это скорее проблема для IT-компании, но эта IT-компания может вполне работать в российском периметре, не выходя за него», — поделилась Сафонова мнением с Business FM.