США внесли в санкционные списки 400 физических и юридических лиц из России, а также из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, чьи товары и услуги позволили российским властям поддерживать специальную военную операцию на Украине и обходить ранее введенные ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

«Россия превратила свою экономику в инструмент обслуги кремлевского военно-промышленного комплекса. Сегодняшнее решение министерства финансов продолжает реализовывать обязательства, взятые президентом Байденом и его коллегами для того, чтобы подорвать основные цепочки поставок и каналы оплаты российского ВПК. Компании, финансовые организации и правительства по всему миру должны обеспечить свое неучастие в поддержке цепочки поставок для российского ВПК», — говорится в официальном заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

В частности, санкции были введены в отношении сына министра обороны Павла Белоусова, грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo, Норильского ГМК им. А. П. Хавенягина, «Норникель технические сервисы», «Норильскремонт», «Норилск Авиа» ООО «Сжиженный природный газ Якутии» и других компаний, следует из реестра Управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Ограничения коснулись также IT-сферы — в санкционные списки внесли создателя российской операционной системы «Базальт», разработчиков программного обеспечения для банков Diasoft, корпорацию цифровых решений «Галактика», «Центр финансовых технологий», АНО «Институт искусственного интеллекта», а также несколько компаний группы «Центр речевых технологий», специализирующихся на биометрии, среди которых — «ЦРТ Инновации» и «ЦРТ Софт».

Помимо этого, пакет санкций затронул ряд компаний, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов: разработчика БПЛА-комплексов «Аэрокон», разработчика автономных решений для квадрокоптеров «Дронопорт», поставщика комплектующих «ПТ-Электроник», производителя беспилотного грузового вертолета «КБ Русь», производителя БПЛА «Уралдронзавод», а также производителя бортового оборудования и целевых нагрузок для беспилотников КТ — Беспилотные системы», поставщика различных электронных компонентов «КБ Восток» и др.

Предыдущий пакет санкций США был объявлен 12 июня и включал в себя 33 физических лица и более 200 организаций из России, Болгарии, Казахстана, Киргизии, КНР, Сербии, Южной Африки, Турции, ОАЭ и других стран, а также несколько российских судов.

В частности, ограничения США коснулись Мосбиржи, Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», холдинг «Синара — транспортные машины» и акционерное общество «Российская национальная перестраховочная компания», организованное в 2016 году с целью поддержки лиц, в отношении которых были введены санкции.