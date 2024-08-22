Основатель USM Holdings Алишер Усманов дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera, которая назвала его «узбекским миллиардером». Миллиардер назвал «колоссальной ошибкой» санкции Запада против российских бизнесменов, рассказал о суде с журналом Forbes и оценил перспективы заключения мира между Россией и Украиной. Главные заявления Усманова из интервью — в материале RTVI.

О спорах со СМИ

«Журнал Forbes назвал меня подставным лицом [президента России Владимира] Путина, я подал в суд и выиграл, но это определение было взято на вооружение ЕС в качестве причины для введения санкций. Один аналитик опубликовал твит, в котором говорилось, что я любимый олигарх Путина, но удалил его по просьбе моего адвоката. Федеральное управление уголовной полиции Германии также удалило публикацию, в которой назвало мою сестру владелицей яхты Dilbar», — рассказал Усманов.

В январе 2024 года суд Германии удовлетворил иск Усманова к американскому журналу Forbes, в котором была опубликована статья о том, что российский предприниматель якобы «неоднократно прикрывал» Путина и «решал его бизнес-проблемы». Окружной суд Гамбурга своим решением запретил распространять несколько утверждений из этой публикации, касающихся Усманова. Помимо обвинения в «прикрытии» Путина, недостоверными суд признал сведения о том, что бизнесмен владел недвижимостью в Мюнхене и якобы приобрел долю мобильного оператора «МегаФон» у экс-министра связи и информации России Леонида Реймана.

О последствиях санкций

«Они [страны Запада] хотели нанести ущерб российской экономике, а она вот растет. Они хотели наказать бизнес-элиту, а россияне вернули деньги домой», — подчеркнул Усманов.

По мнению бизнесмена, российская экономика приспосабливается к санкциям, в то время как соседние рынки страдают.

«Европа отказывается от российских энергоресурсов и вынуждена покупать их по гораздо более высокой цене. Я не хочу рисовать черно-белую картину: санкции, безусловно, вредны для всех, но для европейцев — в большей степени», — уверен Усманов.

По его мнению, в мире, в котором усиливаются санкции и торговые барьеры, будет меньше возможностей для транснациональных корпораций, тогда как региональные и национальные компании будут укрепляться. «Торговые барьеры могут служить для защиты национальных рынков, в то время как санкции являются признаком бессилия», — считает Усманов.

«В свои семьдесят лет, вместо того чтобы заниматься здоровьем и благотворительностью, я трачу силы на борьбу с санкциями и абсурдным политическим преследованием меня в Германии. <…> Даст Бог, у меня все получится и сейчас, я закончил юридический факультет и верю в верховенство закона», — выразил надежду предприниматель.

По мнению Усманова, Запад совершил «колоссальную ошибку», преследуя российских бизнесменов по политическим мотивам, поскольку «они не влияют на принятие решений».

Corriere Della Sera напоминает, что Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

О боевых действиях на Украине

«Прочный мир возможен только на основе разумности и компромисса, достижимого путем переговоров между всеми сторонами», — ответил Усманов на вопрос о российско-украинском военном конфликте.

В августе 2023 года Усманов, отвечая на вопрос о том, верным ли было решение начать военную операцию на Украине, заявил, что «держится подальше от политики» и предпочитает такие сферы, как «спорт, бизнес, благотворительность». Предприниматель выразил надежду на то, что «этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль».

О начале карьеры

«Мне в руки попался учебник по химии, я прочитал о полимерах и начал делать пластиковые пакеты, в то время люди их стирали и использовали повторно. Так я заработал свой первый миллион», — рассказал Усманов.

Усманов одним из первых инвестировал в Facebook* и является совладельцем (с долей менее 50%) холдинга USM, в который входят второй по величине российский оператор мобильной связи «Мегафон», российский промышленный конгломерат «Металлоинвест», компания Udokan Copper и производитель цемента Ackermann Cement.

О жизненных принципах

«В детстве моим любимым романом был роман Александра Дюма «Три мушкетера». Две характерные черты моей жизни связаны с этим чтением. Первая — это страсть к фехтованию, которым я начал заниматься в тринадцать лет и которое привело меня к тому, что я стал президентом Международной федерации [фехтования (приостановил полномочия в марте 2022 года)]. Второе — девиз «Один за всех и все за одного», который разделяют семьи Узбекистана, моей страны», — поделился Усманов.

«Поэтому я продолжаю бороться против санкций, а также защищать членов своей семьи», — подчеркнул миллиардер.

По словам Усманова, его сестра «была вынуждена навсегда отказаться от наследства и, несмотря на это, продолжает несправедливо находиться под санкциями».

*принадлежит компании Meta, деятельность которой по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена