Суд в Германии удовлетворил иск российского миллиардера Алишера Усманова к американскому журналу Forbes из-за статьи, в которой предпринимателя обвиняли в том, что он «неоднократно прикрывал» президента России Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». Эти обвинения Евросоюз использовал как ключевое обоснование своих санкций против Усманова, подчеркивается в пресс-релизе, полученном RTVI.

Усманов попал под санкции ЕС в феврале 2022 года, вскоре после выхода статьи Forbes с именами российских «олигархов», которые могли бы, по оценке редакции и «экспертов», попасть в санкционный список США.

Окружной суд Гамбурга своим решением запретил распространять несколько утверждений из этой публикации, касающихся Усманова.

Помимо обвинения в «прикрытии» Путина и обслуживании его бизнес-интересов, которое в журнале выдвигалось от лица анонимного эксперта, суд признал недостоверными следующие сведения:

что Усманов якобы приобрел долю мобильного оператора «МегаФон» у экс-министра связи и информации России Леонида Реймана;

что Усманов владел недвижимостью в Мюнхене.

Как сказано в релизе, последнее «ошибочное» утверждение запрещено судом как «фактически неверное».

Представляющий интересы Усманова юрист Йоахим Николаус Штайнхефель указал, что Совет ЕС «дословно копировал эти статьи в обосновании своих санкций, не проверив их достоверность», и что это «совершенно неприемлемо».

«Этот тотальный институциональный провал, ставший скорее правилом, чем исключением, стал отправной точкой охоты на ведьм против Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фейковыми новостями, распространение которых теперь запрещено судом», — заявил Штайнхефель.

Ранее адвокаты Усманова добились нескольких судебных запретов на распространение недостоверной информации о нем различными европейскими СМИ, сказано в релизе.

Одним из наиболее значительных стало выигранное миллиардером дело против австрийской газеты Kurier в августе 2023 года. В ее публикации утверждалось, что Усманов якобы «имеет репутацию любимого олигарха Путина, как сам Путин его называет». В сентябре 2023 года Евросоюз исключил термин «олигарх» из санкционных обоснований против российских бизнесменов.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera в августе 2023 года Алишер Усманов назвал «огромным» ущерб своей репутации из-за санкций. Он не стал отвечать на вопрос, верным ли было решение начать военную операцию на Украине, заявив, что «держится подальше от политики». Он выразил надежду, что «этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль».