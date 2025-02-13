Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал о подготовке законопроекта об ограничении отправки СМС абонентам во время телефонного звонка. По его словам, это позволит защитить граждан от мошенников. Работа над документом велась вместе с правительством РФ.

Злоумышленники, которые часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, Почты России, поликлиник и других социальных учреждений, на самом деле стремятся узнать код из СМС, пояснил Боярский.

Документ предусматривает, что СМС теперь дойдет до абонента только после того, как он положит трубку. Это станет «эффективным барьером» для мошенников, которые давят на человека, чтобы от него получить нужные данные, добавил Боярский.

«Преступники хотят заполучить цифры из кода-пароля, который высылается человеку через СМС. Продиктовав эти цифры, человек предоставляет преступникам допуск к своей учетной записи, а по сути — передает ключи от своей цифровой жизни. В предлагаемых изменениях получение СМС во время телефонного разговора станет невозможным. Таким образом, мы разрываем порочный круг гипнотического воздействия преступника и жертвы», — сказал Боярский.

По словам депутата, сейчас они еще только начали обсуждение этого документа, ожидается поступление «большого количества предложений по усовершенствованию этих мер».

Ранее в рамках борьбы с мошенничеством Госдума приняла несколько поправок, которые касаются внесения наличных средств с использованием токенизированных карт. Теперь банки «обязаны отказать» во внесении наличных через банкомат на счет токенизированной карты в течение 48 часов с момента «преобразования» такой карты, следует из текста закона. Речь может идти о сумме наличных в размере более 50 тыс. рублей.

В отношении микрофинансовых организаций депутаты Госдумы установили обязанность зачислять денежные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств.