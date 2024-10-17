Власти Северной Кореи приняли меры для «полного физического разрыва» железнодорожного и транспортного сообщения с Южной Кореей в восточном и западном районах южной границы, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК опубликовал кадры подрывов автомобильных и железных дорог, о которых ранее говорила южнокорейская сторона.

«Представитель Министерства обороны КНДР заявил, что днем 15 октября путем подрывания полностью разорвали автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района г. Кэсон соответственно», — говорится в сообщении агентства.

Такие меры власти Северной Кореи объяснили тем, что конституция страны признает Южную Корею «абсолютно враждебным государством».

«Представитель Министерства обороны КНДР отметил, что дальше будут приняты наши меры по превращению заблокированной южной границы в вечную крепость», — отмечает ЦТАК.

Два дня назад, 15 октября, южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщало о подрыве дорог. Южная Корея, по данным издания, ответила на подрыв дорог выстрелами на своей территории.

9 октября Генштаб Корейской Народной Армии заявил о планах перекрыть все автомобильные и железнодорожные трассы из КНДР в Южную Корею, сообщило информагенство Северной Кореи. Военные объяснили свои действия военным кризисом, который «чреват взрывом». Для того, чтобы полностью разорвать наземные трассы, связывающие КНДР с Южной Кореей, начались инженерные работы «для сдерживания войны и защиты безопасности» страны. С целью предотвратить «недоразумения и случайные столкновения», северокорейское руководство сообщило о планах в Вашингтон.