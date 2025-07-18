Тверской районный суд Москвы оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» на 800 тыс. рублей, а его основателя Бориса Куприянова — на 100 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как утверждает «Медиазона»**, причиной составления обоих протоколов стало заключение специалиста, согласно которому в некоторых книгах и комиксах были обнаружены признаки «пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола». В числе этих работ издание называет «Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильвера, «Плод познания» Лив Стремквист, «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» Эмили М. Дэнтфорт, «Инфернальный феминизм» Пер Факснельд и «Фехтовальщики Том 2» К.С. Пакат.

«Медиазона»** отмечает, что Борис Куприянов свою вину не признал. Он заявил, что не был уведомлен об экспертизе, которая, по его мнению, прошла с множеством нарушений. Кроме того, основатель магазина подчеркнул, что упомянутые книги в реестры запрещенных или экстремистских материалов не включены, а до заключения специалиста «запрещенной информации в них выявлено не было».

С выводами эксперта о наличии в книгах пропаганды ЛГБТ* Куприянов не согласился. По его словам, в книге «Инфернальный феминизм» была «выделена только аннотация».

Основатель «Фаланстера» считает, что для отсутствия к нему претензий необходимо прочитать все 38 тыс. книг, представленных в магазине. Этот процесс, по его подсчетам, займет 180 лет, передает «Медиазона»**.

Также Куприянов уточнил, что в ходе проверки из магазина были изъяты 37 книг. Прокуратура намерена вернуть только семь из них, что будет с остальными — неизвестно.

В мае Тверской суд Москвы уже штрафовал «Фаланстер» на 80 тыс. рублей и Куприянова на 40 тыс. рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП). Протокол был составлен из-за продажи книг белорусского анархиста Игоря Оленичева «Еду в Магадан».

Правоохранительные органы усмотрели в торговле биографической книгой факт сотрудничества с Федерацией анархического черного креста***, созданного для помощи заключенным анархистам.

*решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

**внесена Минюстом России в реестр иноагентов

***признана Минюстом России нежелательной организацией