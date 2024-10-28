Огнестрельное гладкоствольное оружие, в частности, 12-й калибр, является «одним из эффективных средств противодействия FPV-дронам». На это указал в беседе с RTVI военкор Александр Коц, комментируя объявление Росгвардии о том, что при сдаче оружия для нужд военной операции на Украине его владельцев освободят от административной ответственности за незначительные нарушения.

«Сейчас любые штурмовые и эвакуационные группы, которые выдвигаются в зону боевых действий, как правило, при себе имеют не только средства радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления, видео дронов-камикадзе, но плюс еще и гладкоствольные ружья. Это могут быть как охотничьи ружья, так и карабины 12-го калибра», — сказал Коц.

FPV (First Person View)-дроны — это беспилотные аппараты, позволяющие операторам получить вид местности от первого лица.

По его словам, случаев, когда легальные владельцы, не имеющие правонарушений, передают свое оружие фронту, «очень много — даже не десятки, а сотни». Если владельцам при этом будут списывать мелкие правонарушения, процесс станет проще, считает военкор.

«Если при передаче оружия будет списываться какое-то наказание, не большой криминал, скажем, просрочили регистрацию ружья или продление разрешения на хранение, то почему нет?» — сказал Коц.

Он не смог оценить, о каком вероятном количестве такого оружия может идти речь, пояснив, что не владеет статистикой правонарушений среди владельцев.

Росгвардия ранее объявила «амнистию» при сдаче оружия на нужды СВО за такие нарушения в области его оборота, как несвоевременное обращение за регистрацией и перерегистрацией. Согласно статье 20.11 КоАП, за это грозит штраф до 3 тыс. рублей для граждан и до 5 тыс. рублей для должностных лиц.

Ведомство отметило, что «амнистия» возможна, если нарушения не повлекли негативных последствий. Закон, позволяющий Росгвардии передавать конфискованное или добровольно сданное оружие в зону боевых действий вместо его уничтожения, Госдума приняла в августе.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил в своем телеграм-канале, что инициатива Росгвардии об «амнистии» стала результатом «работы над ошибками» и связана со случаями, когда граждане сдают свое оружие для нужд военной операции, «но вместо того, чтобы услышать благодарность за патриотический порыв, они получают штрафы за нарушение правил хранения».

Он рассказал, что ключевым фактором стала подобная история, произошедшая в начале сентября с пенсионером из Подмосковья. Хинштейн напомнил, что после его обращения к руководству Росгвардии было вынесено постановление о прекращении административного дела против владельца оружия.