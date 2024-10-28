Владельцев оружия освободят от административной ответственности за незначительные нарушения, если они передадут оружие для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ведомство объявляет «амнистию» за такие нарушения в области оборота оружия, как несвоевременное обращение за регистрацией и перерегистрацией, если если они не повлекли негативных последствий.

«Граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сообщили в Росгвардии.

Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет (ст. 20.11 КоАП) влечет штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс. рублей.

В августе Госдума приняла закон, позволяющий Росгвардии передавать конфискованное или добровольно сданное оружие для нужд СВО вместо его уничтожения. Депутат Александр Хинштейн говорил, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч, но после принятия закона этого не произойдет.

Депутат Анатолий Выборный сообщал, что в зону военной операции будут передавать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, эффективное в борьбе с беспилотниками.

Хинтштейн писал, что в зоне СВО наиболее востребовано российское и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также карабины и винтовки калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.