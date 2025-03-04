Жители Нидерландов и Германии столкнулись с дефицитом кофе на прилавках магазинов. Как пишет Bloomberg, некоторые популярные бренды пропали из розничной продажи из-за споров производителей и поставщиков о стоимости продукта.

Поставлять некоторые продукты кофейного гиганта JDE Peet’s NV прекратили крупнейшие голландские ритейлеры Albert Heijn и Jumbo. С аналогичными сбоями столкнулись немецкие супермаркеты Edeka и Aldi Nord. Некоторые производители повысили цены, другие сократили размеры упаковок, чтобы снизить затраты.

JDE Peet’s NV производит одни из самых популярных брендов в Европе. Продукция JDE Peet’s представлена такими брендами как Jacobs, LOR, Peet’s Coffee, TASSIMO, Senseo и другими региональными марками.

Bloomberg отмечает, что отсутствие кофе на прилавках магазинов демонстрирует, как стремительный рост цен на эту продукцию отражается на всей цепочке поставок. Сейчас, по данным агентства, временный дефицит возник из-за попыток ритейлеров противостоять повышению цен.

«Производители кофе пытаются повысить цены в супермаркетах, а супермаркеты в основном говорят “нет”», — пояснил глобальный стратег по потребительским продуктам, упаковке и логистике в Rabobank Сирил Филотт.

В компании JDE Peet’s сообщили, что к концу прошлой недели завершили переговоры с розничными продавцами в Нидерландах и Германии о 80% своих продаж.

«Большинство розничных продавцов понимают, что кофе — это универсальная модель. Реальность такова, что значительное повышение цен неизбежно», — сказал генеральный директор JDE Peet Рафаэль Оливейра.

В компании добавили, что сейчас степень предполагаемого повышения цен неясна, но в JDE принимают усилия, чтобы его минимизировать.

По словам аналитика KBC Securities Майкла Деклерка, сильные позиции JDE Peet на рынке традиционно позволяют ей перекладывать расходы на розничных продавцов, но масштаб роста цен с конца прошлого года означает, что переговоры о ценах в этом году будут сложными.

«Если у вас [закупочные] цены выросли на 70%, вам не остается ничего другого, как увеличить их [в рознице] как минимум на 20%, чтобы сохранить свою прибыль стабильной», — пояснил он.

Bloomberg напоминает, что цены на премиальные сорта арабики и робусты, используемые в растворимых напитках, выросли за последний год почти вдвое, поскольку неблагоприятные погодные условия сказались на урожаях основных производителей — Бразилии и Вьетнама.

В Россию кофе поставляют в основном из этих стран. По прогнозу доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марии Долговой, к концу 2025 года цена кофе на российском рынке может возрасти на 20—35%.

Она уточнила, что помимо климатических условий в странах-производителях кофе, на рост цен также влияют увеличение спроса на продукт, сложности с импортом и подорожание топлива.

«На мировой рынок влияют и политические условия. <…> Администрация [президента США Дональда] Трампа ввела новые пошлины на кофе, который ввозится из Мексики, Евросоюз с прошлого года вводит запреты на продукцию, которая связана с вырубкой лесов», — объяснила она в разговоре с 360.ru.

На этом фоне ожидать снижения цен на кофе пока не стоит, заключила Долгова.