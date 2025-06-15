Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования. По словам главы ведомства процесс займет два года.

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026-2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели», — заявил Фальков в беседе с РИА Новости.

Глава Минобрнауки утверждает, что новая модель высшего образования поддержана профессиональным сообществом и работодателями. Кроме того, по словам Фалькова, ее хорошо встретило общество.

Ранее министр сообщал, что 2025 год станет подготовительным. При этом все, кто учится сейчас по действующим образовательным программам, смогут завершить обучение по ним.

В пилотном проекте реформы, который начался в мае 2023 года, приняли участи Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Студенты вузов-участников проекта получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.