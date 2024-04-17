В Москве до конца недели будет преобладать дождливая погода, но в выходные дни осадки прекратятся. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По словам синоптика, температура воздуха при этом сохранится в пределах +13… 16 градусов.

«До конца недели в Москве будет доминировать дождливая погода. В среду пройдет умеренный дождь, температура составит 10—13 градусов тепла. Во второй половине дня в четверг и в пятницу также ожидается дождь, но температура начнет постепенно повышаться до +16», — отметил Шувалов.

При этом, по данным синоптика, в выходные столица попадает в холодную тыловую часть циклона, ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до +10, но осадки прекращаются

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал RTVI, что до субботы, 20 апреля включительно, Москва будет находиться под влиянием циклонов, когда давление будет ниже нормы. Метеоролог пояснил, что для погоды и атмосферной циркуляции в принципе характерна изменчивость, поэтому любую метеорологическую характеристику из-за колебаний можно ассоциировать с зубьями пилы.

По словам Вильфанда, это делается для привлечения внимания, и метеорологи, которые работают в национальных метеослужбах, «терпеть не могут этих пужалок».