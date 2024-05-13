В Москве температура начнет повышаться со вторника, 14 мая, но погода приблизится к майской норме только с пятницы, когда потеплеет до +20. Об этом рассказал RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник, 13 мая, в столице температура отстает от климатической нормы на месяц, сообщил он. Метеоролог отметил, что первая декада мая в этом году стала самой холодной за весь период инструментальных наблюдений не только в Москве, но и в целом на европейской части России.

«Это связано с редким устойчивым синоптическим процессом, когда к востоку и к западу от Москвы два разных барических образования — к востоку хорошо выраженный циклон, к западу мощный антициклон. Чтобы два таких барических образования — крайне редко это бывает. И вот такая ситуация создала возможность для втягивания очень холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — пояснил Вильфанд.

Теперь антициклон — область высокого давления — с запада постепенно продвигается на восток, и осадков уже практически не будет, продолжил он. Однако Москва оказывается в холодной части этого антициклона, поэтому, хотя со вторника будет появляться солнце, воздух будет оставаться холодным.

«Во вторник [14 мая] будет от 10 до 15 градусов. В среду — уже от 16 до 18, но ночи холодные, от 0 до + 5 градусов, потому что при малооблачной погоде выхолаживание будет», — сказал Вильфанд.

По его словам, с четверга уже начнутся «уверенно положительные» температуры ночью, +3… +8, днем воздух прогреется до +15… +20.

«С пятницы температурный фон близок к своим обычным значениям — ночью около 10 градусов, днем от 16 до 21. В пятницу возможны совсем небольшие осадки, а в субботу и воскресенье — нет, вполне комфортная погода. Это не жаркая погода, это именно такой температурный фон и должен быть в четвертой пятидневке мая», — рассказал синоптик.

О потеплении до +20 к концу недели также сообщила NEWS.ru ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, что в течение недели существенных осадков не прогнозируется, преимущественно будет облачно.

«Глубокий циклон, который держал в холоде не только Москву, но и всю европейскую территорию, постепенно отступит. Однако ночи в ближайшие дни будут еще довольно прохладными, ожидается от ноля до плюс пяти градусов», — сказала она.

Ранее в разговоре с RTVI она предупредила, что «реального потепления» москвичи дождутся только во второй половине мая.