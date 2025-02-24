Администрация президента США Дональда Трампа ввела новый пакет санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и лиц, которые, по ее словам, связаны с незаконными поставками иранской сырой нефти, позиционируя этот шаг как возврат к стратегии «максимального давления» с целью сжатия экономики страны, передает Bloomberg.

22 человека и 13 судов стали объектом последних санкций, заявили в понедельник Госдепартамент и Казначейство. В их заявлениях говорится, что новые ограничительные меры нацелены на сеть, обеспечивающую поставку десятков миллионов баррелей сырой нефти, и что под санкции попадают организации в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Индии и Китае.

«Иран продолжает полагаться на теневую сеть судов, грузоотправителей и брокеров для содействия продажам своей нефти и финансирования своей дестабилизирующей деятельности», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, США будут использовать все имеющиеся у них инструменты для воздействия на все звенья цепочки поставок нефти Ирана, и любой, кто имеет дело с иранской нефтью, подвергает себя значительному риску санкций.

Первые санкции против Ирана из-за его ядерной программы были введены ООН и Евросоюзом в 2010 году, а в 2011-2012 годах США и ЕС ужесточили режим ограничений. В результате иранский ВВП в 2012 году снизился на 7,5%, а в 2013 — на 0,2%. В 2014 году иранская экономика выросла на 4%, но затем снова упала и смогла продемонстрировать уверенный рост (13,4%) лишь в 2016 году — после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ослабившего санкции против Тегерана.

В 2017 году США объявили о выходе из ядерной сделки и в следующие два года иранский ВВП снова падал — на 6% в 2018 году и на 6,8% в 2019 году. В 2020-2021 годах Иран демонстрировал скромный рост, и позитивная динамика может развиваться дальше в случае возвращения США в договор. В Oxford Economics подсчитали, что иранская экономика упала на 16% в 2012-2014 годах по сравнению со сценарием без санкционного давления.

Еще в ноябре 2014 года The Wall Street Journal писала, что Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажу нефти в рамках агрессивной стратегии, нацеленной на срыв его ядерной программы и поддержки ближневосточных радикальных группировок.

«Я думаю, вы увидите, как возобновятся санкции, вы увидите гораздо больше, как в дипломатическом, так и в финансовом плане, они пытаются изолировать Иран. Восприятие таково, что Иран находится в слабой позиции прямо сейчас, и сейчас есть возможность воспользоваться этой слабостью», — сказал изданию бывший чиновник из Белого дома.