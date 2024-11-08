Избранный президент США Дональд Трамп планирует резко ужесточить санкции против Ирана и ограничить продажу нефти в рамках агрессивной стратегии, нацеленной на срыв его ядерной программы и поддержки ближневосточных радикальных группировок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напоминает, что на протяжении своего первого президентского срока Трамп негативно относился к Ирану и вывел США из шестисторонней сделки с Тегераном — Совместного всеобъемлющего плана действий, направленного на ограничение реализации иранской ядерной программы.

Он также применял стратегию «максимального давления» в надежде, что Иран откажется от амбиций по созданию ядерного оружия, прекратит финансирование и подготовку групп, которых США считают террористическими, и улучшит свою репутацию в области прав человека.

На втором президентском сроке подход Трампа к Тегерану будет, вероятно, выработан с учетом того, что Иран стремится отомстить за удар американского беспилотника, в результате которого в 2020 году погиб Касем Сулеймани — глава тайных военизированных операций Ирана. Спецслужбы США располагают информацией о том, что Иран якобы планировал покушение на Трампа.

«Если он и собирается быть ястребом в отношении какой-либо конкретной страны, обозначенной как главный противник, то это Иран», — говорит Мик Малрой, который на первом сроке Трампа занимал в Пентагоне высокий пост и специализировался по Ближнему Востоку.

Люди, проинформированные о планах Трампа и контактировавшие с его главными советниками, заявили, что новая команда будет действовать быстро, чтобы попытаться перекрыть нефтяные доходы Ирана, в том числе преследуя иностранные порты и трейдеров, которые торгуют иранской нефтью.

Это воссоздаст стратегию, которую бывший президент принял в свой первый срок, с неоднозначными результатами.

«Я думаю, вы увидите, как возобновятся санкции, вы увидите гораздо больше, как в дипломатическом, так и в финансовом плане, они пытаются изолировать Иран. Восприятие таково, что Иран находится в слабой позиции прямо сейчас, и сейчас есть возможность воспользоваться этой слабостью», — сказал бывший чиновник из Белого дома.

Чиновники, знакомые с планом Трампа, не поделились подробностями о том, как именно он усилит давление на Иран.

Брайан Хук, который курировал иранское направление в Госдепартаменте в первый срок Трампа, заявил в четверг, что избранный президент «не заинтересован» в попытках свергнуть правителей Ирана, но пообещал «дипломатически изолировать Иран и ослабить его экономически, чтобы он не мог финансировать все насилие», совершаемое ХАМАС, «Хезболлой», хуситами в Йемене и другими группировками в Ираке и Сирии.

Ожидается, что Хук получит высшую должность в сфере национальной безопасности во второй срок Трампа. В течение первого срока он отстаивал кампанию максимального давления на Иран. Источники WSJ говорят, что это позволило сильно ограничить службы безопасности Тегерана в доступных им средствах, но не смогло остановить операции, которые он проводит через своих сторонников в других странах.

Экспорт нефти из Ирана резко вырос в 2023 году на фоне переговоров об освобождении задержанных в стране американцев. Это позволило республиканцам обвинить Белый дом в неполном соблюдении текущих нефтяных санкций. Администрация президента США Джо Байдена отвергла эти обвинения.

В 2019 году Трамп возродил полное эмбарго на экспорт иранской сырой нефти, после чего к началу 2020 года ее поставки упали до 250 тысяч баррелей в день. Но после того, как Байден вступил в должность президента, эти поставки начали расти и к сентябрю 2024 года достигли шестилетнего максимума.

Вернувшись в Белый дом, Трамп может столкнуться с той же дилеммой, что и Байден, ограничивая закупки нефти из Ирана и Венесуэлы, но при этом рискуя спровоцировать рост цен и инфляцию.

Бывший чиновники США в сфере энергетики Роберт Макналли заявил, что администрация Трампа может ввести санкции против китайских портов, принимающих танкеры с иранской нефтью. По его оценке, даже на фоне ожиданий агрессивного нефтяного эмбарго закупки иранской нефти, осуществляемые преимущественно Китаем, могут сократиться до 500 тысяч баррелей в день.

«Это будет максимальное давление 2.0», — считает Макналли, который сейчас возглавляет базирующуюся в Вашингтоне консалтинговую фирму Rapidan Energy Group.

Главный стратег по сырьевым товарам канадского брокера RBC Capital MarketsХелима Крофт утверждает, что старшие советники Трампа выразили решительную поддержку израильскому удару по ядерным и энергетическим объектам Ирана, как и сам избранный президент. На первом сроке Трамп сам планировал атаковать иранские ядерные объекты, но приближенные его отговорили.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в среду вечером, что результаты выборов в США не имеют значения для его страны.

«Для нас вообще не имеет значения, кто победил на американских выборах, потому что наша страна и политическая система полагаются на свою внутреннюю силу», — сказал иранский лидер.

Тем не менее иранские официальные лица разделились во мнении о том, сможет ли Исламская Республика противостоять дополнительному экономическому давлению. «Ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана», — признал высокопоставленный иранский чиновник. Он напомнил, что Китай уже покупает иранскую сырую нефть со скидкой.

Но иранский дипломат сказал, что Тегеран компенсирует ограничения США, углубив торговые партнерские связи через Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ориентированную на Азию, и другие альянсы. Он также может отреагировать на давление, активизировав ядерную программу или угрожая нефтяным объектам на Ближнем Востоке, добавил источник.

Несмотря на взаимную враждебность, некоторые из тех, кто работал на Трампа, не исключают возможной дипломатической сделки между США и Ираном во время его второго срока. Трамп любит заключать сделки, сказал Малрой, но только «если это его сделка».