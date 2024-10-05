Экс-президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп высказался за удар Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на атаку иранских ракет по израильской территории. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Файетвилле (штат Северная Каролина).

Действующий президент США Джо Байден до этого выступил против удара Израиля по иранским ядерным объектам.

«Я думаю, что в этом он [Байден] ошибся. Разве это не то, по чему нужно ударить? Я имею в виду, ядерное оружие — самый большой риск, с которым мы сталкиваемся», — сказал Трамп (цитата по агентству France-Presse).

«Ответ должен был быть таким: сначала нанесите удар по ядерным объектам, а потом уже беспокойтесь об остальном», — добавил он.

Телеканал CNN сообщает, что Израиль не давал администрации Байдена гарантий, что не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. По словам неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США, «очень трудно сказать», воспользуется ли Израиль годовщиной атаки ХАМАС 7 октября для ответа на ракетные удары Ирана.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что при его президентстве войны на Ближнем Востоке не было, а Иран был «под полным контролем». По словам Трампа, если он вернется в Белый дом, то снова будет «мир во всем мире», а в случае победы на выборах его соперницы от демократов Камалы Харрис «мир сгорит в дыму».

До этого Трамп уже говорил, что в случае победы Харрис на выборах в США Израиль перестанет существовать в течение двух лет, поскольку демократка якобы «ненавидит» эту страну. Сама Харрис говорила, что готова поддерживать Израиль, и призывала работать над «двухгосударственным решением» палестино-израильского конфликта.