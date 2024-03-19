Адмирала Александра Моисеева представили как временно исполняющего обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС и РИА Новости.

Моисеев в качестве врио главкома ВМФ вручил экипажам атомных подлодок Северного флота корабельные чаши — знак воинской доблести. Церемония, видео которой опубликовал телеканал «Звезда», прошла в Музее Военно-морской славы в парке «Остров фортов».

«Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — сказал ведущий церемонии.

В начале марта «Фонтанка» и «Известия» писали со ссылками на источники, что главком ВМФ адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим его обязанности назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Официальных заявлений по этому поводу не появлялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о кадровых перестановках в руководстве ВМФ, заявил, что «открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», а указы с грифом «секретно» он комментировать не может.

На сайте Минобороны России главкомом ВМФ по-прежнему указан Евменов. Он был назначен на этот пост указом президента Владимира Путина в мае 2019 года. Тогда же Александр Моисеев был назначен командующим Северным флотом.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с Daily Storm предположил, что замена Евменова связана с потерями российских кораблей после атак ВСУ. При этом он отметил, что сейчас «нет поводов для очень жесткого беспокойства насчет ситуации с флотом».

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