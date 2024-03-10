Петербургское издание «Фонтанка» и газета «Известия» со ссылками на собственные источники утверждают, что главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим его обязанности назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. Официальной информации по этому поводу нет.

По данным «Фонтанки», сведения о назначении Моисеева «уже доведены до личного состава». «Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется», — говорится в сообщении издания.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу ВМФ России с просьбой о комментарии, но момент выхода публикации ответа не получила. На сайте Минобороны никаких изменений в данных о командовании флотом нет.

Издание напоминает, что Евменов был назначен главнокомандующим ВМФ России в мае 2019 года. После начала российской военной операции на Украине попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании.

Моисеев ранее командовал Черноморским флотом, а потом — Северным. В 2011 году президент Дмитрий Медведев удостоил его звания Героя России за испытание новейшего оружия как командира соединения подводных лодок стратегического назначения.

Военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo пишет, что Моисеев «изнутри знаком с тем, как обстоят дела на самом проблемном участке ВМФ РФ». Многие провоенные каналы связывают предполагаемые кадровые перестановки на флоте с украинскими атаками по российским военным кораблям в Черном море.

«Новый главком Моисеев год был командующим Черноморского флота (в 2018), ситуацию там знает хорошо. Да и сам он, судя по биографии, моряк боевой. Но единственным верным признаком того, что за дело взялись всерьез, будет окончание мертвого молчания вокруг происходящего в Черном море. Когда найдут, что сказать людям», — пишет «Канал визионера».

Телеграм-канал «Месть доброй воли», который характеризуют как «близкий к флоту», призывает: «При смене руководства или командования никогда не следует глумиться. Стоит сказать спасибо за вложенные силы».

Автор канала «Battle Z Sailor» еще утром 10 марта написал о вероятной смене главкома ВМФ, а в середине дня подтвердил собственное сообщение. Его коллега «Злой Морячок» называет Евменова капитаном хоккейной команды «Девятый вал», которого, «мягко говоря, отправляют на пенсию».

«Слухи о таком кадровом решении ходили уже давно, особенно на фоне недавнего снятия со своего поста командующего Черноморским флотом Соколова», — признает канал «Военный осведомитель», утверждая, что руководство ЧФ якобы «не в состоянии как обеспечить корабельный состав достаточной защитой от новых угроз, так и изменить подходы к тактике применения».

Военкор Роман Сапоньков поделился слухами о снятии главкома ВМФ и задался вопросом о том, за что его могли бы снять. Напомним, 5 марта провоенные каналы, включая созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком «Рыбарь», сообщили о гибели российского патрульного корабля «Сергей Котов» предположительно при атаке украинских безэкипажных катеров.