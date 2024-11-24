Стендапер Гурам Демидов записал видео с извинениями за свою шутку об алкомаркетах и Иисусе Христе после жалобы движения «Сорок Сороков» и отмены нескольких концертов.

В одном из своих выступлений Демидов пошутил, что сеть «Красное & Белое» открыл Иисус, так как в магазинах сети, которые есть в каждом доме, продается вино «по себестоимости», по «цене воды». Эта шутка спровоцировала резкую критику в адрес комика, которого обвинили в оскорблении чувств верующих.

«Я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. <…> Я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра», — заявил Демидов в своем видеообращении.

Журналист телеканала «Спас» Роман Голованов в своем телеграм-канале опубликовал отрывок из выступления Демидова и обвинил комика в том, что он выставляет всех русских алкоголиками, а саму шутку назвал «публичным глумлением» над Богом.

После этого некоторые концертные площадки начали отказываться от ранее запланированных выступлений стендапера. Были отменены его концерты в Самаре и Волгограде, анонсированные как часть гастрольного тура по шести российским городам. Движение «Сорок сороков» сообщило о планах обратиться в СКР с просьбой проверить выступление Демидова на предмет оскорбления чувств верующих.

Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Life, что Демидов должен извиниться перед верующими, так как то, что «унижает людей по признаку их веры, не может быть шуткой».

Гурам Демидов родился в 1991 году во Владикавказе, окончил Финансовый университет при правительстве России. Он является участником шоу «Stand Up» на ТНТ, «Comedy Баттл» и проектов Стендап-клуба #1, а в 2019 году стал победителем фестиваля комедии «Панчлайн».

В октябре Нижегородский районный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей комика Дмитрия Гаврилова по административному делу о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Адвокат стендапера сообщил, что он не намерен обжаловать это решение.

Поводом для разбирательства был видеоролик, который размещенный на YouTube-канале комика в январе 2024 года. Гаврилов свою вину признал и заявил, что ролик был выложен в юмористических целях, но получился неудачным.

В сентябре Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти. Поводом стало размещенное на YouTube видео, которое было записано в 2023 году на концерте в Тбилиси. В материалах говорилось, что на видео комик «высказывался против русской нации, употребляя при этом нецензурные выражения на английском языке» и создавал «отрицательный образ русского офицера».