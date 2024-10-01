Отказ от преподавания в школе теории Дарвина приведет к увеличению научной безграмотности, а знакомство с этой теорией способствует «духовному разложению» не больше, чем изучение таблицы Менделеева, начал термодинамики или устройства Солнечной системы. Об этом говорится в заявлении Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, текст которого оказался в распоряжении RTVI.

Члены Комиссии напоминают, что в настоящее время как в России, так и в мире, вопрос о происхождении человека не является предметом спора среди профильных специалистов — биологов, антропологов и палеонтологов. Также этот вопрос не является вопросом веры.

«Теория Дарвина о механизмах возникновения биологического разнообразия является неотъемлемой частью современной теории эволюции, подтверждается экспериментальными наблюдениями, воспроизводится в лабораторных условиях и согласуется с данными из смежных областей», — отметили члены комиссии.

Исключить из школьных учебников теорию Дарвина в сентябре призвал помощник председателя правительства России, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. С таким предложением он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. По его словам, теория Дарвина «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей», тогда как все религии «признали», что она «противоречит религиозному воспитанию».

По мнению членов комиссии РАН, знакомство с теорией эволюции способствует духовному разложению не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы.

«Напротив, отказ от преподавания фундаментальной для всей биологии теории эволюции приведет к увеличению научной безграмотности», — говорится в заявлении.

«Хотя вопрос о достоверности теории эволюции лежит сугубо в сфере естественных наук, распространившееся утверждение о том, что “все религии признали” ошибочность дарвинизма, не соответствует действительности. Здесь достаточно вспомнить официальную позицию католической церкви. Еще в 1950-м году Папа Римский Пий XII заявил, что нет конфликта между христианством и теорией эволюции. А в 1996 году в своем обращении к Папской академии наук Папа Иоанн Павел II подтвердил позицию Церкви, признающую создание человеческого тела через эволюцию», — уточнили в комиссии РАН.

Авторы заявления сочли недопустимым исключение эволюционной теории из школьного курса биологии.

«Обсуждение содержания школьной программы по биологии (как и по другим дисциплинам) возможно только с участием профильных специалистов, мнение которых должно быть приоритетным», — указали члены комиссии.

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что призывы запретить преподавание в школах теорию Дарвина вызывают сожаление, и призвал не «сталкивать науку и религию».