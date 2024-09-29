Призывы православных россиян запретить преподавать в школах теорию Дарвина вызывают «сожаление», поскольку не стоит «сталкивать науку и религию». Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В интервью на радио «Вера» представитель РПЦ заявил, что нужно знакомить детей с разными теориями познания мира. Проблема, по его мнению, кроется не в теории Дарвина, а в том, что в общеобразовательной школе ребенку рассказывают о происхождении человека с научной точки зрения, а в воскресной — с креационистской.

В итоге у ребенка может возникнуть когнитивный диссонанс, так как преподаватели в этих учреждениях порой демонстрируют «жестко альтернативные подходы», сказал Легойда.

Он добавил, что с христианской точки зрения наука «как европейский феномен возникла в лоне христианской традиции». По его мнению, «пляски с бубнами» в обществе начинаются только в тех случаях, когда речь заходит о теории Дарвина.

«Каждый раз, когда слышу эти споры вокруг преподавания в школе теории Дарвина, думаю: почему можно в той же самой школе рассказывать о том, как представлял себе устройство мироздания Птолемей, как его представлял Коперник и что там придумали с большим адронным коллайдером? Но никому же это не мешает! Почему вокруг теории Дарвина вечно какие-то пляски с бубнами?» — рассуждает он.

Легойда призвал помнить фразу Галилея о том, что «Библия рассказывает нам не о том, как устроено небо, а о том, как на это небо взойти», поэтому между наукой и религией «нет противоречия», поскольку «это просто разные вещи». Однако, отметил представитель РПЦ, под теорией Дарвина обычно понимают «примитивную формулировку “человек произошел от обезьяны”», которую нельзя назвать научной.

«Вопрос — зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных. Они просто где-то поспешили прокомментировать в тех ситуациях, где можно было промолчать — или, по крайней мере, дать более развернутый, сложный комментарий», — заявил он.

Также ведущие попросили Легойду прокомментировать законодательную инициативу о запрете пропаганды чайлдфри. Он признался, что не видел документ, но сам считает куда более важным другой вопрос — очищение языка в кино и сериалах, где «давно легализован мат». Представитель РПЦ выразил уверенность в том, что русский язык нужно «не от англицизмов спасать, а от нецензурной брани».

«Там не то что чайлдфри, там просто фри. <> Вот есть молодежный сериал, не хочу делать ему рекламу. Но там не то что чайлдфри, там совсем нет семьи — и есть секс, низведенный до какого-то животного уровня. Но это же реальность наша», — рассказал Легойда.

Ранее помощник председателя правительства, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию Дарвина, поскольку она, по его словам, «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей». С таким предложением Хучиев обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову.

Эту идею поддержал глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи — иерей Федор Лукьянов. По его мнению, теория Дарвина «вводит [детей] в заблуждение». Кроме того, считает Лукьянов, она «активно насаждалась и насаждается англосаксонскими колонизаторами с целью привить комплекс неполноценности покоряемым народам».

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев поддержал идею Хучиева. Теорию Дарвина бизнесмен назвал «идеологизированной и научно-устаревшей еще в середине XX века».

Инициативу Хучиева об исключении теории Дарвина из школьной программы раскритиковал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, эта теория просто не должна преподаваться в школах как единственная.

Против предложения Хучиева выступил и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, «человек, пытающийся отрицать какие-то достижения наук на основании ссылок на Священное писание, тем самым доказывает, что он в религии разбирается далеко не лучшим образом».