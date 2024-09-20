Помощник премьер-министра России Михаила Мишустина, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал запретить преподавание в школах теории Дарвина, поскольку она якобы «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей». Его идею поддержали священник Фёдор Лукьянов и бизнесмен Константин Малофеев. Однако депутат Анатолий Вассерман выступил против. Как они объяснили свою позицию — в материале RTVI.

Теорию Дарвина необходимо исключить из школьных учебников как «вводящую [детей] в заблуждение, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная», — заявил священник в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что лежащие в основе теории эволюции тезисы противоречат данным современной науки, поэтому многие известные ученые, по словам Лукьянова, подвергали ее сомнению. В качестве примера иерей привел лауреата Нобелевской премии, одного их открывателей пенициллина Эрнста Чейна. Священник назвал его последовательным критиком дарвинизма.

«Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — пояснил глава комиссии РПЦ.

В беседе с «Осторожно Media» Лукьянов добавил, что о теории эволюции в школах можно рассказывать только в историческом контексте. Теорию Дарвина он назвал «скорее политическим и идеологическим инструментом, чем научным».

«Теория эволюции активно насаждалась и насаждается англосаксонскими колонизаторами с целью привить комплекс неполноценности покоряемым народам. Зачем нам в отечественной системе образования транслировать эти идеологемы, придуманные теми, кто до середины 20 века на «просвещенном» западе поощрял рабовладение и «человеческие зоопарки»?» — задался вопросом Федоров.

Священнослужитель добавил, что в советское время генетика была гонима, потому что не подтверждала теорию эволюцию, а открывала «сложное и одновременно гармоничное, разумное устройство мира и человека».

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев также поддержал идею Хучиева. Теорию Дарвина бизнесмен назвал «идеологизированной и научно-устаревшей еще в середине XX века».

«Сегодня же наука генетика не оставляет дарвинистам никаких шансов. Эволюционизм превратился в безбожную секту (хотя сам Дарвин безбожником не был)», — убежден Малофеев.

По его словам, сейчас система образования стоит перед выбором, во что научить верить пятиклассников: «в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».

«До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу», — добавил Малофеев.

Он привел в пример гимназию Святителя Василия Великого, где биологию преподают по учебнику Сергея Вертьянова, который «полностью соответствует образовательным стандартам» и вместе с этим якобы позволяет учащимся «взглянуть на мир не только с позиции материалистов далекого прошлого, а во всей полноте».

«И это позволяет им сдавать ЕГЭ намного лучше тех ребят, которые учатся по устаревшим учебникам, навязывающим дарвинизм», — утверждает Малофеев.

В то же время священник Павел Островский, комментируя позицию Малафеева, привел комментарий неназванных ученых: «Данный учебник [Сергея Вертьянова] был переиздан уже три раза, но ошибок из года в год в нем становится только больше».

Также Островский процитируовал слова профессора Московской духовной академии Алексея Осипова, который называет учебник Вертьянова «слабым и беспомощным». «И не только в научном плане, о чем свидетельствуют рецензии ученых, но и в богословском отношении он также ниже всякой критики», — отмечает Осипов.

Инициативу Хучиева об исключении теории Дарвина из школьной программы не поддержал замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. При этом, по его мнению, эта теория не должна преподаваться в школах как единственно возможная.

«Мы все знаем, что верующие традиционных религий России придерживаются иных взглядов на происхождение человека. Ученики должны иметь представление обо всех основных теориях происхождения, но абсолютно точно, что теория Дарвина не должна считаться единственно возможной и единственно верной», — сказал он изданию «Подъем».

Против предложения Хучиева также выступил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, «человек, пытающийся отрицать какие-то достижения наук на основании ссылок на священное писание, тем самым доказывает, что он в религии разбирается далеко не лучшим образом».

«Лучше не делать о вере поверхностных высказываний. Излагать надо именно теорию эволюции, поскольку уже даже богословы давным-давно знают, как согласовать ее с любым доступным нам сейчас священным писанием», — считает парламентарий.

По его мнению, отказ от науки из-за религии может быть опасен для общества.

«Как показывает мировой опыт, тот, кто пытается отказываться от достижений науки, довольно быстро загоняет себя в катастрофическое положение. У социальных наук есть серьезные доказательств того, что религия полезна для общества. Так что отказываться вообще от религии нет смысла. Но отказываться от науки под предлогом её противоречия с религией — также дело весьма опасное», — сказал Вассерман «Подъему».