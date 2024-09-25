Пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри внесен в Госдуму. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» (ЕР), депутаты которой стали инициаторами документа. Также законопроект уже появился в базе государственных нормативов.

Пакет поправок будет вносить изменения в статью 6.21 КоАП РФ — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола». Согласно нормативу, статья будет дополнена формулировкой об «отказе от деторождения».

Чайлдфри (англ. сhildfree) — это идеология, которая подразумевает сознательное решение человека не заводить детей.

Документ подписали 173 депутата и пять сенаторов. Соавторами законопроекта стали председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также вице-спикер Совфеда Инна Святенко, сенаторы Лилия Гумерова, Елена Перминова, депутаты Петр Толстой, Нина Останина, Татьяна Буцкая, Максим Топилин и другие.

Авторами законопроекта выступили Курултай (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от региона Эльвира Аиткулова («Единая Россия»).

Заксобрание Башкирии совместно с Аиткуловой вносило в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» в сентябре 2022 года. Его отозвали, однако затем перевнесли с незначительными изменениями. В пояснительной записке говорилось, что «зарубежная идеология “чайлдфри”», последователи которой «позиционируют себя сторонниками гедонизма», в последнее время получила широкое распространение среди молодежи.

Поправки в КоАП предусматривают установление защиты от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. Как пояснили в пресс-службе партии, деструктивным и подлежащим удалению будет считаться контент или продукция, формирующие негативное отношение к семье, детям и пропагандирующие решение не заводить детей.

За нарушение закона будут полагаться штрафные санкции, аналогичные тем, которые приняты за пропаганду ЛГБТ*, отметила депутат Эльвира Аиткулова. По ее словам, штрафы за нарушение составят до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

Мнения о поправках

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила движение чайлдфри с «Синим китом». Депутат отметила, что «через манипуляцию сознания оказалось возможным запускать обратный отсчет жизни ребенка». По мнению Яровой, подобные движения, «действующие на психику человека», не свойственны России и были созданы за рубежом.

«Речь идет об исключительно негативном, деструктивном контенте, который имеет вполне конкретные разрушительные цели», — пояснила она.

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, в свою очередь, считает, что изменения в законодательстве коснутся в первую очередь тех, кто пытается манипулировать гражданами, призывая их не заводить детей.

«Законопроект направлен не против тех женщин, решивших не рожать, а против тех, кто пытается манипулировать ими, склонять к отказу от рождения детей», — добавила Лантратова.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина уверена, что идеологию чайлдфри нельзя назвать безобидной. Депутат напомнила, что когда-то также не задумывались о людях, которые поддерживают нетрадиционные сексуальные отношения.

«Отказ от детей, фраза “дети — это обуза” — это уже пропаганда, независимо от того, где она есть: в Telegram-канале или на экране телевизора. Одиночный пикет с призывом поддержать чайлдфри — это уже пропаганда. За это административное наказание, примерно, что и в законе о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — отметила Останина.

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил неуверенность в том, что идеология чайлдфри распространена в России до такой степени, что требует законодательного запрета.

«Надо изучить этот вопрос. Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов — это можно поддержать», — заметил Фадеев.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» также отметила, что движение чайлдфри не особенно распространено в России, но подрастающее поколение необходимо дополнительно «защитить» от влияния этой идеологии из вне.

«Я считаю, что необходимо однозначно запретить это движение чайлдфри, но быть очень осторожными, чтобы какие-то высказывания о собственном одиночестве не были расценены правоохранительными органами как пропаганда чайлдфри, чтобы одинокие люди не попали случайно под какие-то штрафные санкции. Мы должны быть объективны, осторожны, но очень решительны», — уточнила Бессараб.

Еще в июне, когда разработка законопроекта только обсуждалась, журналист Ксения Собчак написала: «Так мы с вами скоро договоримся до того, что бездетные семьи реально штрафовать начнут. Лишь бы размножаться насильно не заставляли».

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России