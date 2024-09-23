Штрафы за пропаганду чайлдфри будут назначаться тем, кто выступает за эту идеологию в интернете, на телевидении или на уличных пикетах. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат отметила, что когда законопроект полностью примут, то штрафы за его несоблюдение будут назначаться подобно тому, как действует запрет ЛГБТ*-движения.

Чайлдфри (англ. «сhildfree») — это идеология, которая подразумевает сознательное решение человека не заводить детей.

«Отказ от детей, фраза “дети — это обуза” — это уже пропаганда, независимо от того, где она есть: в Telegram-канале или на экране телевизора. Одиночный пикет с призывом поддержать чайлдфри — это уже пропаганда. За это административное наказание, примерно, что и в законе о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — отметила Останина в беседе с изданием NEWS.ru.

По ее словам, идеологию чайлдфри нельзя назвать безобидной. Депутат напомнила, что когда-то также не задумывались о людях, которые поддерживают нетрадиционные сексуальные отношения.

«Когда-то казалось смешным: подумаешь, гей-парады. А потом это оказалось несмешным. Это не просто субкультура, а целая философия жизни и навязывание однополых отношений, которые приводят к деформации целого поколения. За рубежом появляются законы об однополых браках, и мы вынуждены реагировать», — добавила депутат.

По ее мнению, закон о запрете пропаганды чайлдфри поддержат в Госдуме. В то же время Останина отметила, что такие законы необходимо принимать, когда все остальное уже сделано — к примеру, по словам депутата, были предложены меры материальной поддержки молодых родителей, которые пока не приняты.

В понедельник, 23 сентября, правительство концептуально поддержало законопроект об административном наказании за пропаганду чайлдфри, но отправило его на доработку для уточнения понятия «отказ от деторождения».

Изменения будут вноситься в административный кодекс. Авторами законопроекта выступили Курултай (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от региона Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Штрафы предлагается ввести такие же, как за пропаганду ЛГБТ* и смену пола.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России