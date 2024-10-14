Комитет Европарламента (ЕП) по международной торговле поддержал решение о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд, погашение которого будет происходить за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП.

Предложение поддержал 31 парламентарий, еще четверо выступили против, воздержавшихся не было, сообщили в пресс-службе. Официально утвердить инициативу евродепутатам предстоит 22 октября на пленарной сессии.

Как отмечается в документе, предоставляемые средства «не имеют целевого назначения» — Украина сможет распределять их по своему усмотрению. Кредит будет предоставлен к концу 2024 года и выплачен до конца 2025 года.

«Заставить Россию платить — важный шаг. Украина борется не только за свое существование и свободу, но и за наше. Эта инициатива подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС суверенитету и экономической устойчивости Украины», — заявила депутат ЕП Карин Карлсбро, слова которой приводит пресс-служба.

На прошлой неделе механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд евро согласовал Совет Евросоюза. Предоставление указанной суммы должно стать частью кредитной линии стран G7, согласно которой до конца 2024 года Киеву будет направлено €45 млрд.

Страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов в конце мая. Согласно документу, два раза в год депозитарии будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира, который будет финансировать военную помощь Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Еще 10% пойдут на реализацию программ невоенной поддержки Украины, финансируемых из бюджета ЕС.

В июне в ходе саммита «Большой семерки» представители стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд.

В июне Евросоюз создал специальный аудиторский комитет по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, предназначенной для Украины. Под контроль комитета также попали средства из фонда помощи Киеву на сумму €50 млрд, рассчитанные до 2027 года.