Во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни умер журналист и спортивный комментатор Василий Уткин. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем. Соболезнования в связи со смертью Уткина выразили его коллеги, деятели культуры и друзья.

Мать Василия Уткина Наталья:

Я жила, у меня был сын, а теперь его нет.

Теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева:

Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала «Футбольный клуб», который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: «Я бы смонтировал не так», это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди.

<…>

Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю еще как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь еще впереди, что Вася еще своего последнего слова не сказал…

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин:

Я в шоке. С ним помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним — это было интересно, он начитанный, образованный, понимающий. Понятно, что я могу только хорошие слова про него сказать, самое главное, что всегда интересно с ним было.

Журналистка Татьяна Фельгенгауэр*:

Мой маленький Силуян. Мой большой друг. Мой дорогой напарник. Никто никогда не сравнится с тобой, мой повелитель каламбуров. Я не знаю, как мы будем без твоего таланта, шуток, мудрости… RIP.

Журналист Роман Супер*:

Позавчера мне Вася Уткин написал, что скучает. А сегодня он умер. Один из лучших людей на планете.

Комментатор Владимир Гомельский:

Ушел мой товарищ. Ушел коллега, которым я искренне восхищался. Василий Уткин лучше нас всех, спортивных комментаторов, владел инструментом нашего ремесла — он лучше всех говорил по-русски. То, что он делал во время своих репортажей осталось непревзойденным. Его уход — потеря для всего цеха. А для меня — это уход товарища, я скорблю.

Литературный критик Галина Юзефович:

Просто. Не. Могу. Поверить. Вася, как же так, мы еще столько всего не обсудили же… Мы же про «Сильмариллион» только начали. Про комментарий Долинина к «Дару» буквально только заикнулись. А наши деепричастия — столько их накопила, чтобы вам рассказать…

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

Господи, Вася Уткин… Как же так… Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел… Слов нет…

Очень жаль, что мы его не слышали последние несколько лет как комментатора на большом телевизионном экране, но он превратился в удивительного блогера, я внимательно следил за тем, что он делает и хочу сказать, что я раздавлен, это огромная потеря для страны, для спорта, для журналистики. Еще раз отмечаю, что он был лучшим в профессии.

Футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев:

Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают ее границы.

Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал ее. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России.

Журналистка Арина Бородина:

Господи, какая беда, умер Вася Уткин. Ему 6 марта только исполнилось 52. Поздравляла его, мы были знакомы много лет. Всегда читала, что писал Вася. Обожала смотреть футбол с его комментариями.

Совершенно не могу осознать эту новость, банально заучит, но невозможно поверить. Вася был блестящий футбольный комментатор, которого со времен НТВ и «НТВ-Плюс» я именно обожала. Журналист, актер, Вася замечательный человек. Все помню, все счастливые моменты коротких нечастых встреч, горькие, радостные минуты. Вася был блестящий рассказчик и очень эмоциональный и открытый человек. Ранимый, экспрессивный. Живая настоящая эмоция.

Я просто не могу поверить. Личная потеря. Беда и шок.

Футбольный комментатор Илья Казаков:

Мой Вася — это вторая половина 90-х. Тот Футбольный клуб, то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость. Футбольный клуб на ЧМ—1998, с ежедневными двухразовыми эфирами как пик профессии.

Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях — хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч. Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена — и лежит в стороне. Но то, что прочитано — перечитано не раз.

Я как-то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом. Открыл и завис — мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза.

Вася сейчас вспоминается именно таким. Париж, лето 98-го, мы всем Футбольным клубом лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье.

Журналист Антон Орех:

До слез. До невозможности. Безумно жалко Васю. Он был очень добрым человеком. Просто стеснялся это показывать. Был большим человеком — во всех смыслах, а не только в том, который видели все.

Рэпер Фараон (настоящее имя Глеб Голубин):

Мы говорили с тобой буквально несколько дней назад. Столько планов было, столько всего хотелось обсудить и сделать. Я скучать буду.

Любительский футбольный клуб (ФК) «Эгриси», владельцем которого был Уткин:

Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами.

Сегодня не стало Василия Уткина — легендарного футбольного комментатора и журналиста.

Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков.

Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог.

Сегодня перестало биться сердце Василия Уткина…

Настоящая легенда российского футбола. Голос детства миллионов любителей игры номер 1. Великий журналист.

Выражаем соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича. Вечная память.

Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина.

Вечная память.

Сегодня скончался легендарный футбольный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин.

Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Василия, с программы «Футбольный клуб»…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы.

Участник шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов:

Когда я включал футбол и слышал, что матч будет комментировать Василий Уткин, то я радовался и знал наверняка, что матч будет интересным, даже если сам футбол не порадует. С тех пор такие чувства не вызывает ни один комментатор. Спасибо за детство.

Рад, что удалось хоть немного пообщаться и я смог лично поблагодарить его.

Смотрел почти все, что он делал и где появлялся. И как теперь будет? Случатся новые матчи, спортивные новости, а я не узнаю, что по этому поводу думает Вася… Легенда и один из тех, благодаря кому я так полюбил футбол.

Экс-гендиректор телеканалов «Спорт» и «Россия-2» Василий Кикнадзе:

Комментатор и журналист Василий Уткин был креативным центром, объединявшим вокруг себя талантливых людей, его смерть стала огромной потерей для спортивной журналистики.

Журналист, спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник:

Василий был настоящим, огромным явлением и в спортивной журналистике, и на спортивном телевидении в частности. Было с ним очень интересно, очень любопытно. У него было необычное чувство юмора. У него было интересное восприятие жизни, футбола и журналистики. Наверное, такие талантливые люди очень редко появляются <…> То, что он сделал за годы своей активной деятельности — это потрясающе, великолепно и навсегда останется с нами.

Спортивный журналист Борис Ходоровский:

Он пришел в журналистику в уникальное время. Тогда разрешалась, в отличие от советских времен, большая степень свободы. И Василий успешно этим пользовался. У него была такая неповторимая интонация, которая позволяла ему выделяться на общем фоне комментаторов.

Спортивный комментатор Александр Садоков:

Величайший комментатор, ставший символом профессии. И, в общем-то, любовь целого поколения к футболу, спорту, связана с его голосом. Поэтому все шокированы.

Футболист Дмитрий Тарасов:

Это большая потеря для всего футбола! Потеряли большого человека! Василия я всегда уважал при всей его критике ко мне! Очень жаль, мои соболезнования.

Футбольный комментатор Нобель Арустамян:

Не могу поверить.

У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота.

Вася навсегда лучший.

Спортивный комментатор Алексей Андронов:

Все знают, какие сложные у нас были отношения. Но я в принципе своей карьерой обязан ему. Да что там карьера… Жизнью… Вася, Вася… RIP…

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки:

С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. <…> Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом.

Спортивный комментатор Александр Шмурнов:

Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений. А еще ведь именно Вася после многих лет разрыва буквально за руку привел меня на Плюс. Он многое мне дал и как конкурент, и даже отчасти как соперник. Он жил сложной жизнью, но всегда оставался интересным. Мне очень печально… RIP.

Журналистка Ксения Собчак:

52 года. Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом — нежное и трепетное сердце. RIP.

Спортивный обозреватель Игорь Рабинер:

Очень больно. И теперь все равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Федоровым «Футбольного клуба» на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет.

Недавно у него был день рождения. 52, всего 52. Я спросил у нашего общего друга Антона Ореха, как Вася. Он ответил, что не очень. Но кто мог подумать, что до такой степени…

Когда услышал это «не очень», когда узнал, что на приличные расстояния он ходить не может, и его возят, что-то у меня защемило, возник порыв, и я впервые за много-много лет написал ему буквально две строчки. Поздравил с прошедшим, пожелал здоровья и мира. Он ответил, поблагодарил.

Честно скажу — я хотел, чтобы в какой-то момент наше общение возобновилось. И с учетом того, что о многих вещах думали схоже, видел для этого предпосылки. Но никак не мог сделать первый шаг, гордость не позволяла.

А теперь, к сожалению, уже поздно. Хоть две эти строчки были — и его ответ…

Чувствую себя раздавленным.

Соболезнования близким, друзьям. И зрителям, слушателям, читателям.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов