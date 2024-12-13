Бывшему губернатору Рязанской области и экс-сенатору Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн рублей, выяснил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как отмечает издание, 200-метровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы — единственный крупный актив, который находится в распоряжении обвиняемого. По данным «Коммерсанта», следствие собирается наложить на недвижимость арест для обеспечения выплаты штрафа, который может достичь 500 млн рублей.

Дело против Николая Любимова было заведено 11 декабря, пишет «Ъ». В тот же день он сложил с себя полномочия, поблагодарив жителей Рязанской области за доверие и коллег за опыт и «множество поводов радоваться».

«Уверен, что это [отставка] никогда не станет препятствием, если представится возможность быть полезным Рязанской области и вам, уважаемые рязанцы», — написал Любимов в своем обращении на странице во «ВКонтакте».

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 12 декабря сообщила об аресте Любимова по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по статье о взятке в особо крупном размере (сумма, превышающая 1 млн рублей) — 15 лет колонии.

По версии следствия, экс-глава Рязанской области получил взятку «в виде денег» и «иного имущества» за «общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом». «Коммерсант» уточнил, что уголовное преследование Николая Любимова осуществляется управлением по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР.

Кроме того, источники «Ъ» не исключают, что дело Любимова может быть связано с расследованием против бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора Ирины Петиной. Они обвиняются в получении взяток от местных бизнесменов на сумму около 100 млн рублей.