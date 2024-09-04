Британская корпорация Unilever — владелец Axe, Domestos и Rexona — получила одобрение правительственной комиссии на продажу своего бизнеса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, осведомленный о деталях процесса. Информацию подтвердил федеральный чиновник.

Сделка была одобрена в конце августа, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35—40 млрд рублей с учетом дисконта. Покупатель определен, но не раскрывается.

Unilever — один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, которому принадлежат более 400 брендов. В их числе бренды бытовой химии Cif и Domestos, средства гигиены Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, а также «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», чай Lipton и Brooke Bond.

В июне 2024 года корпорация начала русифицировать названия своих международных брендов, выпускаемых в России. В частности, в Роспатент были поданы заявки на товарные знаки «Доместос» и «Сиф», а также косметической продукции «Дав» и «Рексона» (их правообладатель — «Юнилевер Глобал АйПи Лимитед»).

Как объяснил собеседник РБК, ребрендинг был необходим для того, чтобы эти марки можно было продолжать выпускать в России, поскольку это влияло на стоимость бизнеса при продаже.

В рамках сделки Unilever продаст свое подразделение «Юнилевер Русь», которому принадлежат права на марки мороженого «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и другие.

Присутствие Unilever на российском рынке после начала военной операции на Украине

После начала военной операции на Украине Unilever не ушла из России, но приостановила поставки своей продукции в страну и экспорт товаров с ее территории. Также компания прекратила инвестиции в российский рынок.

В июле 2023 года Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Unilever в перечень «международных спонсоров войны». В НАПК объясняли, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, работая в России. Таким образом Unilever «поддерживает экономику, <…> внося свой вклад в продолжение [действий России на Украине]».

Среди прочего НАПК заявило, что несмотря на обещания Unilever прекратить импорт-экспорт в Россию и из нее, предприятия компании в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле «продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж».

Тогда же гендиректор Unilever Хайн Шумахер пояснил, что компания не считает правильным покидать российский рынок и намерена вести там ограниченный бизнес. По его словам, у корпорации было три варианта, как поступить с бизнесом в России:

— продать Unilever (по словам Шумахера, в 2023 году этого не удалось сделать, поскольку не нашлось «жизнеспособного решения»);

— отказаться от производственных процессов (это могло привести к национализации активов, подчеркивал гендиректор Unilever);

— ограничить работа бизнеса.

На решение продать активы в 2024 году могло повлиять состояние бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давление на компанию, считает один из собеседников РБК.