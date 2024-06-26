Композитор Дмитрий Курляндский сообщил в своих соцсетях об отказе от премии «Золотая маска» за музыку к спектаклю «Катерина Измайлова» пермского «Театра-Театра».

«Мне важно, что театр еще может говорить о главном — я благодарен всем, кто создавал этот спектакль. Конечно, принять эту маску я не могу — это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение — лично для меня сегодня маска стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — написал он.

Курляндский отметил, что завершил работу над спектаклем за месяц до начала специальной военной операции и назвал новость о награждении «весточкой из другой, навсегда потерянной жизни».

«Спектакль прекрасный (хоть видел я его только в записи), команда — близких и дорогих мне людей. спектакль, как водится, во многом о той жути и грязи, в которой мы живем. даром что в середине постановки, «посреди этой смертной любви», сцена оборачивается каторгой, а все действующие лица заключенными или надзирателями», — добавил Курляндский.

Композитор также назвал судебный процесс над постановщицей Евгенией Беркович и драматургом Светланой Петрийчук, арестованными по обвинению в оправдании терроризма за награжденный «Золотой маской» спектакль «Финист Ясный Сокол», «символом нового официального российского театра».

«У меня есть возможность это сказать — и я этой возможностью обязан воспользоваться. Тем не менее, я знаю, что в стране — и в театральном сообществе — множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести», — заключил Курляндский.

Церемония вручения премии «Золотая маска» впервые после смены дирекции прошла в Москве 25 июня. Жюри конкурса не стало присуждать награды в восьми номинациях, включая лучшую работу драматурга.