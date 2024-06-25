Члены жюри «Золотой маски» не смогли выбрать победителей в восьми номинациях

В театре имени Вахтангова состоялась церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Это было первое мероприятие после смены руководства учреждения.

В августе 2023 года после публикации антивоенного обращения театральных деятелей в социальных сетях руководительницы АНО «Золотая маска» Марии Ревякиной, Союз театральных деятелей (СТД) отказался от сотрудничества с премией. Руководство организации заявило о выходе из состава участников премии и учредило новую исполнительную дирекцию конкурса.

Жюри конкурса рассмотрело проекты, премьера которых состоялась с августа 2022 года по июль 2023 года. Спектакли, поставленные в регионах, не демонстрировались публике в Москве, члены жюри смотрели их в командировке, отмечает «Театръ».

В этом году, по решению экспертов, определяющих призовые места, не были вручены награды в восьми из 37 номинаций. В частности, не была присуждена награда за лучшую работу драматурга.

В последний раз премию в этой категории вручали в 2022 году — ее получила Светлана Петрийчук за пьесу «Финист Ясный Сокол». Сейчас драматург находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст 205.2 УК РФ), которое нашли именно в этом произведении.

Драматурга Светлану Петрийчук и режиссера Евгению Беркович арестовали по обвинению об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол» в мае 2023 года. В апреле Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в перечень террористов и экстремистов. В начале мая суд продлил арест Беркович и Петрийчук до октября 2024 года. Постановка «Финист Ясный Сокол» основана историях женщин, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами и решили уехать к ним в Сирию, чтобы выйти замуж. Текст пьесы сопровождают протоколы допроса россиянок, которые были задержаны после возвращения из ИГИЛ*.

Победа в категории лучший драматический спектакль получил проект Фарида Бикчантаева «Муть. Хаджиры» (Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала), лучшим драматическим спектаклем малой формы была признана постановка Светланы Земляковой «Генерал и его семья!» (Театр им. Евгения Вахтангова).

Лучшим актером стал Алан Албегов за исполнение роли короля Лира в спектакле «Король Лир» (Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева), а лучшей актрисой — Илона Маркарова за роль в спектакле «Крысолов» («Театро Ди Капуа»).

Награду за лучшую режиссуру получил Лев Додин за спектакль «Чайка» (Малый драматический театр — Театр Европы).